Dolar ve Euro durdu, altın ve kripto paralar uçuşa geçti

TCMB'nin yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde altın fiyatları geçtiğimiz haftaki son 3,5 yılın en kötüsünü geride bırakıp yeniden yükselişe geçerken, kripto para piyasaları da yükselişte. Dolar ve Euro başta olmak üzere yabancı para birimleri ise zirvedeki yatay seyrini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

ABD'de yeniden Başkan seçilen Donald Trump'ın politikalarının enflasyonist etki yaratma tehdidiyle geçtiğimiz hafta yüzde 4,57 değer kaybıyla son 3,5 yılın en kötü haftasını geçiren altın yeni haftaya da yükselişle başladıktan sonra jeopolitik risklerden güç alarak yeniden yükselişe geçen altın fiyatları bugüne de yükselişle başladı. Ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle yükselmeye devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,5450 liradan, euro 36,6160 liradan güne başladı. Serbest piyasada 34,5430 liradan alınan dolar, 34,5450 liradan satılıyor. 36,6140 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,6160 lira olarak belirlendi.

Kripto para piyasında, ABD seçimleri ile başlayan pozitif seyir sürüyor. Lider kripto para birimi Bitcoin, dün akşam saatlerinde 94 bin doları aşarak rekor kırdı. Coinmarketcap verilerine göre Bitcoin, en yüksek 94 bin 2 dolara kadar yükseldi. Ancak bu seviyelerden gelen satışların ardından 92 bin 500 civarında dengelendi. Piyasadaki son yükselişte, Donald Trump'ın sosyal medya şirketinin bir kripto para şirketi satın alacağı iddiaları etkili oldu. Artan heyecan, analitik ve veri toplayıcı CoinGecko'ya göre küresel kripto para piyasasının değerini 3 trilyon doların üzerine çıkararak rekor seviyeye taşıdı.

Piyasalar, jeopolitik gerilimlerin yanında Fed’in para politikasını etkileyebilecek veri ve sözlü yönlendirmeleri de izlemeye devam ediyor. Buna göre bu hafta faiz indirimi yörüngesine ilişkin Fed yetkililerinin yapacağı konuşmayı bekleyen piyasalar, şu anda aralık ayında 25 baz puanlık bir indirime %58,4 ihtimal verirken faizlerin sabit tutulmasına %41,6 ihtimal veriyor.

Gözler TCMB'nin faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yarın toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.

İşte piyasalarda son durum:

Döviz kurları

Güne 34,55 TL'den başlayan Dolar 34,46 TL'den,

36,61 TL'den başlayan Euro 36,41 TL'den,

43,91 TL'den başlayan İngiliz Sterlini 43,66 TL'den,

22,25 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,14 TL'den işlem görüyor.

Değerli metaller

Güne 2 bin 628 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 625 Dolar'dan,

2 bin 920 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 908 TL'den,

5 bin 80 TL'den başlayan Çeyrek altın 5 bin 44 TL'den,

20 bin 882 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 20 bin 764 TL'den,

34,49 TL'den başlayan Gümüş 34,18 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasası

Güne 92 bin 379 Dolar'dan başlayan Bitcoin 93 bin 557 Dolar'dan,

3 bin 99 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 103 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Güne 72,73 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 72,28 Dolar'dan işlem görüyor.