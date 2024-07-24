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Dolar ve Euro durdu, altın yükselişe geçti

Dolar ve Euro durdu, altın yükselişe geçti
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TCMB'nin dün açıkladığı Temmuz ayı politika faiz kararının ardından başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin zirvedeki yatay seyri sürerken, altın fiyatları vites büyüttü. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Temmuz ayı faiz kararı sonrasında piyasalar yeni güne de zirvede başladı.

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermişti.

TCMB'nin geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Ekonomistler, TCMB politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyordu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplanmıştı.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 32,83 TL'den, Euro 35,64 TL'den, Sterlin 42,37 TL'den,Japon Yeni ise 21,24 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,78 TL'den, Euro 35,60 TL'den, Sterlin 42,35 TL'den,Japon Yeni ise 21,04 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 414 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 552 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 227 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 367 TL'den, Gümüş ise 30,95 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 403 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 540 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 227 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 367 TL'den, Gümüş ise 30,79 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 65 bin 770 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 437 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 80,43 Dolar'dan işlem görüyor.

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