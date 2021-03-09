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Dolar ve euro frene bastı, altın yatay seyirde!

Dolar ve euro frene bastı, altın yatay seyirde!

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisinin yeniden %1.6 seviyesine yaklaşmasıyla birlikte TL en çok baskı altında kalan para birimlerinden biri olurken, serbest piyasada dolar 7,60, Euro 9,05, Sterlin 10,58 civarında hareket ediyor. Gram altın 420 TL'den, gümüş ise 6,37 TL'den işlem görüyor. Bitcoin ise 54 bin 477 dolar seviyesinde.

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisinin yeniden %1.6 seviyesine yaklaşmasıyla birlikte TL en çok baskı altında kalan para birimlerinden biri oldu. Serbest piyasada dolar 7,60, Euro 9,05, Sterlin 10,58 civarında hareket ediyor. Gram altın 420 TL'den, gümüş ise 6,37 TL'den işlem görüyor. Bitcoin ise 54 bin 477 dolar seviyesinde.

Onsu 1.717 dolara yükselen altında, gram altın 416/420, çeyrek altın 675/689, Cumhuriyet altını ise 2.781/2.811 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Dün Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın istifasıyla güne 7.54 lira seviyelerinde başlayan dolar/TL kuru 7.67 lirayı görmüştü. Euro/TL kuru ise istifayla birlikte yönünü yukarı çevirerek 9.09 liraya ulaşmıştı.

Bugün ise döviz kurunun yükseliş eğilimini sürdürdüğü görülüyor.

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 ABD’li bankalar ‘Merkez’den faiz artışı bekliyor

ABD’li yatırım bankaları Citi, JPMorgan ve Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın (MB) enflasyonu kontrol altında tutmak adına mart ayında politika faiz oranını 100 baz puana kadar artırmasını bekliyor.

Dolar/TL ABD tahvillerinin baskısı altında

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisinin yeniden yüzde 1.6 seviyesine yaklaşmasıyla birlikte TL en çok baskı altında kalan gelişmekte olan para birimlerinden biri olarak, dolar karşısında 7.80’e dayandı.

Uzman isim dolar/TL kuru tahminini yükseltti!Uzman isim dolar/TL kuru tahminini yükseltti!Ekonomi

 

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