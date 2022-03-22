Dolar ve Euro kurulan ''baraja'' dayandı; altın tutulamıyor!

Piyasalar yeni güne de yükselişle başladı. Dolar ve Euro 15/16,50 barajında seyredeyken, altın fiyatları sert yükseldi. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Bir yandan Ukrayna'da süren Rusya'nın kanlı işgal harekatı, diğer yandan Türkiye'deki patlayan enflasyon rakamları... Piyasalardaki korkutan seyir devam ediyor.

Dolar endeksi 99 seviyesinin hemen altında seyrediyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi de 570 baz puan düzeyinde bulunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle yarın Brüksel'deki temaslarının ardından perşembe günü NATO zirvesine, G7 zirvesine ve ardından Avrupa Konseyinin zirvesine katılacak. Biden, NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya'yı ziyaret edecek. Analistler, söz konusu toplantılardan çıkacak sonuçların piyasalar üzerinde etkili olabileceğine dikkati çekti.

FED faiz ateşini yaktı! Sürpriz faiz açıklaması

ABD Merkez Bankası FED Başkanı Powell, enflasyonun gerilemeye başlamaması halinde Fed'in gerekirse 50 baz puan faiz artışına gidebileceğini belirtti.

Altın yükseliyor

Altın, geçtiğimiz Haziran ayından bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşaması sonrası yatırımcıların ABD’nin parasal sıkılaşması politikasını karşısında Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirmesiyle haftaya yükselişle girdi.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,82 TL'den, Euro 16,32 TL'den, Sterlin ise 19,54 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,8210 lira, avronun satış fiyatı ise 16,3650 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.922 dolar olan altında, gram altın 915/916, çeyrek altın 1.473/1.474, Cumhuriyet altını ise 6.060/6.061TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,93 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 42 bin 581, Ethereum 3 bin 13 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatı

Brent petrolün varil fiyatı tedarik sıkıntılarının baş gösterebileceği korkusuyla yükselmeye devam ediyor. Dün yüzde 6,9 değer kazanan Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde de yükselişini sürdürerek yüzde 1,7 artışla 115,5 dolardan alıcı buluyor.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 34,06'dan yüzde 40,47'ye, yıl sonu dolar beklentisi ise 16,04'ten, 16,68'e yükseldi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,04 TL iken, bu anket döneminde 16,68 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,62 TL ve 17,42 TL olarak gerçekleşti.

Cari fazla hedefi rafa kalkıyor

Reuters'ın haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin enerji fiyatlarına ilk etkisiyle birlikte hükümetin ekonomik programındaki temel hedef olan kalıcı cari fazla da ilk zora giren politika oldu.

Faizleri geçen hafta sabit tutan Merkez Bankası (TCMB) da ekonomi programının temelini oluşturan cari fazla verileceğine yönelik beklentisini faiz karar metninden çıkardı.

Ekonomistler iki katı aşan revizyonlarla 2022 cari açık tahminlerini son bir ayda 30 milyar dolara çıkardılar. Petrol fiyatlarında yükselişin devam etmesi halinde daha fazla revizyon da gündeme gelecek.

Hali hazırda %50'yi aşan ve önümüzdeki aylarda %70'e doğru yükseliş beklenen enflasyon ana endişe konusu olmaya devam ediyor.

Son yıllarda Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz isteği ve üretim ve ihracat ile cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle 2021'de TL dolar karşısındaki %44 değer kaybetmişti.

TCMB, kur krizini tetikleyen 500 baz puan faiz indirimi ile politika faizini %14'e çektikten sonra indirimleri Ocak ayında durdurdu.

Bugün iç piyasada ayrıca Şubat ayı yabancı ziyaretçi sayısı ve Şubat ayı merkezi yönetim brüt borç stoku verileri de takip edilecek.