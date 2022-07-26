Dolar ve Euro kurundan bir rekor daha!

Yeni haftaya ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararına odaklanarak başlayan piyasalarda Türk Lirası'nda düşüş devam ediyor. Dolar ve Euro kuru 2022'nin rekorlarını peş peşe kırarken, altın da yeniden yükselişte. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Merkez bankalarının geçen haftaki kritik faiz kararları, TL'nin değer kaybını hızlandırırken dolar, haftaya yeni bir rekorla başladı.

Hükümetin açıkladığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile bir müddet dizginlenen dolar kuru, Türk Lirası karşısında yeniden yükselişe geçti. Dolarda yaşanan hızlı yükselişle birlikte dolar kuru 17,85 TL ile 2022 yılının rekorunu da kırdı.

Piyasalarda gözler bu hafta faiz kararını verecek olan ABD Merkez Bankası FED'e çevrilmişken, Türk Lirası'ndaki değer kaybı yılın ikinci yarısında daha da hız kazandı. Öte yandan dolar endeksi yüzde 0,3 düşüşle 106,25 seviyesindeyken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,0248 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i geçen haftalarda 900 puana yaklaştıktan sonra geçen haftayı 844/856 puandan tamamladı. CDS'in 900 baz puana yaklaşması dış borçlanma maliyetini çift haneye getirirken, düşük rezervler yeni döviz kaynağı olmadan kur politikaların uzun vadede sürdürülebilir olmadığı endişelerini getiriyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) alacağı kararlar, resesyon endişesi yaşayan küresel piyasaları doğrudan etkileyebilir. Tüm dünya piyasaları yarın ve çarşamba günü toplanacak Fed Açık Piyasa Komitesi'ne çevrilirken, ağırlıklı olarak 75 baz puanlık bir artış bekleniyor.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,85 TL'den başlayan Dolar 17,87 TL'den, 18,26 TL'den başlayan Euro 18,28 TL'den, 21,56 TL'den başlayan Sterlin ise 21,55 TL'den güne başladı.

Dün, doların satış fiyatı 17,83 lira, avronun satış fiyatı ise 18,27 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.722 dolardan başlayan Ons altın 1.721 dolardan,

988 TL'den başlayan Gram altın 989 TL'den,

1.589 TL'den başlayan çeyrek altın 1.591 TL'den,

6.540 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.545 TL'den,

Gümüş ise 10,70 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 21 bin 101 dolardan başlayan Bitcoin 21 bin 83 dolardan,

Bin 424 dolardan başlayan Ethereum ise bin 415 Dolar'dan işlem görüyor.

Petrol Fiyatları