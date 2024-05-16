Dolar ve Euro sıkıştı, altın, gümüş uçuşa geçti

ABD Merkez Bankası FED Başkanı Powell'in faiz sinyali ve dün açıklanan ABD enflasyon verileri piyasaları karıştırdı. Dolar ve Euro başta olmak üzere dövizin zirvedeki yatay seyri devam ederken altın fiyatlarında dikkat çeken bir hareketlilik var. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki yatay seyri tüm hızıyla devam ederken, altın, gümüş ve kripto paralarda ABD'den peş peşe gelen açıklamalar sonrasında hareketlilik gözleniyor.

ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell faiz politikasına ilişkin olarak, "Bir sonraki hamlenin bir faiz artışı olacağını düşünmüyorum. Politika faizini olduğu yerde tutmamız daha muhtemel" demişti.

Powell'in bu açıklamasının ardından dün de ABD TÜFE oranları açıklandı. Buna göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda ise yüzde 3,4 yükseldi. Öte yandan tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti. Piyasanın veriye ilişkin beklentisi ise yüzde 0,4 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD'den peş peşe gelen bu açıklamaların ardından piyasalarda da dikkat çeken bir hareketelilik yaşanıyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,12 TL'den başlayan Dolar 32,19 TL'den,

35,10 TL'den başlayan Euro 35,14 TL'den,

40,89 TL'den başlayan Sterlin 40,84 TL'den,

20,97 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,94 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,27 TL'den, Euro 35,07 TL'den, Sterlin 40,83 TL'den, Japon Yeni ise 20,80 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 392 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 388 Dolar'dan,

2 bin 470 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 468 TL'den,

4 bin 24 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 24 TL'den,

16 bin 553 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 553 TL'den,

30,58 TL'den başlayan Gümüş ise 30,51 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 371 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 451 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 24 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 558 TL'den, Gümüş ise 29,84 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 65 bin 764 Dolar'dan başlayan Bitcoin 65 bin 710 Dolar'dan,

3 bin 6 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 10 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güen 82,90 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 82,80 Dolar'dan işlem görüyor.