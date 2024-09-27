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Dolar ve Euro yeni zirvesinde; altından rekor üstüne rekor geliyor

Dolar ve Euro yeni zirvesinde; altından rekor üstüne rekor geliyor
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Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki rekor üstüne rekor kırdığı zirvedeki seyri haftanın son işlem gününde de devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Piyasalarda Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı devam ederken, Dolar ve Euro yeni zirvelerinde yatay seyirdi.

Altın fiyatları ise son 1,5 haftadır sürdürdüğü rekor serisine devam ediyor.

Döviz ve altında yeni rekorların peş peşe kırıldığı yeni zirve seyrine başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere kripto paralarla birlikte gümüş de katıldı.

İşte haftanın son işlem gününde piyasalarda son durum: 

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 34,17 TL'den, Euro 38,18 TL'den, Sterlin 45,74 TL'denJapon Yeni ise 23,38 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 34,15 TL'den, Euro 38,24 TL'den, Sterlin 45,78 TL'den, Japon Yeni ise 23,66 TL'denişlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 667 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 934 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 980 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 485 TL'den, Gümüş ise 35,10 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 666 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 928 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 980 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 485 TL'den, Gümüş ise 35,40 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise ABD Başkanlık seçimleri öncesindeki hareketlilik devam ediyor.

Bitcoin 65 bin 182 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 643 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 70,83 Dolar'dan işlem görüyor. 

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