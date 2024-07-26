Dolar ve Euro zirvede, altın geri çekildi

Haftanın son işlem gününde, piyasalardaki dikkat çeken hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Dolar ve Euro tarihi zirvesindeki seyrini sürdürürken altın da ise düşüş sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz kararı sonrasında piyasalardaki hareketlilik devam ediyor.

Başta Dolar ve Euro Türk Lirası karşısında yeni rekor seviyelerini test ederken, altın fiyatları yurtdışındaki gelişmeler nedeniyle geri çekildi.

İşte haftanın son işlem gününde piyasalar...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,09 TL'den başlayan Dolar 32,99 TL'den,

35,96 TL'den başlayan Euro 35,86 TL'den,

42,59 TL'den başlayan Sterlin 42,47 TL'den,

21,54 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,35 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,01 TL'den, Euro 35,94 TL'den, Sterlin 42,64 TL'den, Japon Yeni ise 21,54 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 373 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 374 Dolar'dan,

2 bin 523 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 505 TL'den,

4 bin 179 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 183 TL'den,

17 bin 205 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 17 bin 211 TL'den,

29,67 TL'den başlayan Gümüş ise 29,49 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 366 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 510 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 179 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 205 TL'den, Gümüş ise 29,55 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 66 bin 906 Dolar'dan başlayan Bitcoin 67 bin 246 Dolar'dan,

3 bin 259 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 243 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.