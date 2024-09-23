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Dolar ve Euro zirvede yatay seyirde, altın fiyatlarında ise bir rekor daha geldi

Dolar ve Euro zirvede yatay seyirde, altın fiyatlarında ise bir rekor daha geldi
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Merkez bankalarının faiz haftasını geride bırakan piyasalar yeni haftada Türk Lirası karşısındaki yüksek seyrine devam ediyor. Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, döviz de zirvedeki yerini koruyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Geçen hafta önce ABD Merkez Bankası FED'ten ardından da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'den gelen politika faiz kararlarıyla fiyatlanan piyasalarda yeni hafta da rekorlarla başladı.

Hatırlanacğaı gibi TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı PPK toplantısının ardından politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktığını duyurmuştu.

İşte haftanın ilk işlem gününde piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 34,10 TL'den başlayan Dolar 34,15 TL'den, 

38,09 TL'den başlayan Euro 38,01 TL'den, 

45,45 TL'den başlayan Sterlin 45,49 TL'den,

23,62 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,80 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 34,11 TL'den, Euro 38,07 TL'den, Sterlin 45,37 TL'den, Japon Yeni ise 23,68 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 630 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 624 Dolar'dan, 

2 bin 867 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 880 TL'den, 

4 bin 807 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 816 TL'den, 

19 bin 784 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 19 bin 800 TL'den, 

34,05 TL'den başlayan Gümüş ise 33,76 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 616 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 867 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 779 TL'den, Cumhuriyet altını 19 bin 652 TL'den, Gümüş ise 34,18 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise ABD Başkanlık seçimleri öncesindeki hareketlilik devam ediyor.

Güne 63 bin 730 Dolar'dan başlayan Bitcoin 63 bin 407 Dolar'dan, 

2 bin 657 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 644 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 74,38 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 74,18 Dolar'dan işlem görüyor. 

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