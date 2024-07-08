Dolar ve Euro zirveye demir attı, altın fiyatları hareketlendi

Piyasalar haftanın ilk işlem gününe sakin başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Küresel piyasalar merkez bankalarının hamlelerine odaklanırken parasal sıkılaşma adım adım yerini parasal gevşemeye bırakmaya hazırlanıyor.

AB'nin ardından ABD tarafında da faiz indirimi beklentileri artarken Fed yetkilileri tek veriye bakılmaması gerektiğini ve verilerin devamlılığının önemli olduğuna ilişkin açıklamalarına devam ediyor.

Geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, ülkede iş gücü piyasasına ilişkin karışık sinyaller verirken, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali güçlendi.

Ülkede tarım dışı istihdam, haziranda 206 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, mayıs verisi 272 binden 218 bine revize edildi. İşsizlik oranı 0,1 puan artışla yüzde 4,1'e çıkarak, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç beklentiler dahilinde yüzde 0,3 artarak 35 dolara yükseldi.

Analistler, haziranda istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde artmasına karşın, nisan ve mayıs ayı verilerindeki aşağı yönlü revizyonların ABD iş gücü piyasasının yumuşadığına dair ek kanıt sağladığını belirtti.

Ücret artış hızının yavaşladığına ve işsizlik oranındaki artışa işaret eden analistler, Fed'in eylülde faiz indirimine başlayabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 80'e çıkarken, kasımda faiz indirimine başlama ihtimali ise yüzde 76'ya geriledi. Bankanın olası bir faiz indiriminin ardından aralık toplantısında ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali de yüzde 97'ye çıktı.

Analistler, söz konusu yoğun gündemin yanı sıra cuma günü Citigroup, JPMorgan, Wells Fargo ve Bank of New York Mellon'un gibi ABD'nin önde gelen şirketlerinin üç aylık kazançlarını açıklamalarının beklendiğini bildirdi.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,65 TL'den başlayan Dolar 32,64 TL'den,

35,41 TL'den başlayan Euro 35,34 TL'den,

41,87 TL'den başlayan Sterlin 41,83 TL'den,

20,34 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,35 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü kapanışta Dolar 32,66 TL'den, Euro 35,44 TL'den, Sterlin 41,91 TL'den, Japon Yeni ise 20,33 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 391 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 381 Dolar'dan,

2 bin 511 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 501 TL'den,

4 bin 108 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 108 TL'den,

16 bin 890 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 888 TL'den,

32,81 TL'den başlayan Gümüş ise 32,55 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günü kapanışta Ons altın 2 bin 391 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 511 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 108 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 822 TL'den, Gümüş ise 32,81 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 55 bin 771 Dolar'dan başlayan Bitcoin 55 bin 502 Dolar'dan,

2 bin 933 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 918 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 86,52 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 85,88 Dolar'dan işlem görüyor