Dolar ve Euro zirveye demirledi, altın uçuşa geçti: Rekorlar peş peşe geldi

TCMB'nin dün açıkladığı Ekim ayı politika faiz kararının ardından piyasalarda haftanın son işlem gününde altın ve gümüş yükseliş trendine devam ederken Dolar ve Euro başta olmak üzere yabancı para birimleri de zirvedeki yatay seyrini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun dün açıkladığı Ekim ayı politika faiz kararı sonrasında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor.

TCMB dün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini bir kez daha yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktığını duyurmuştu.

Orta Doğu'daki tansiyonun ve ABD seçimlerine ilişkin belirsizliklerin yükselmesi, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Güvenli liman alımlarının desteğiyle ons altın, Asya’daki erken işlemlerde 2.714 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, saat 09.30 itibarıyla ise düne göre yüzde 0,46 artışla 2.706,06 dolar oldu. Değeri ons altın ve dolar/TL ile hesaplanan gram altın ise 2.984 TL’ye ulaşarak zirve tazeledikten sonra 2.975 TL’den fiyatlandı.

Altın fiyatlarının yükselişindeki temel katalizör ise Hamas lideri Yahya Sinwar’ın öldürülmesi oldu.

Buna göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas lideri Yahya Sinwar’ın öldürmesinin ardından 2023 yılında Hamas tarafından kaçırılan tüm rehineler serbest bırakılana kadar İsrail’in savaşmaya devam edeceğini söyleyerek, jeopolitik gerilimin tırmanmasına yol açmıştı.

Dünya Altın Konseyinin son raporunda ise altın fiyatlarının getirisine ilişkin, “Son 50 yılda enflasyonun önemli oranda üzerinde, küresel GSYH ile uyumlu bir getiri sağlandı.” ifadeleri kullanıldı.

İşte piyasalardaki son durum

Döviz kurları

Dolar 34,23 TL'den, Euro 37,14 TL'den, İngiliz Sterlini 44,73 TL'den, Japon Yeni ise 22,86 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta, Dolar 34,16 TL'den, Euro 37,21 TL'den, İngiliz Sterlini 44,48 TL'den, Japon Yeni ise 22,91 TL'den işlem görmüştü.

Değerli metaller

Ons altın 2 bin 708 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 980 TL'den, Çeyrek altın 5 bin 19 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 650 TL'den, Gümüş ise 35,32 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 681 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 950 TL'den, Çeyrek altın 5 bin 16 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 639 TL'den, Gümüş ise 34,82 TL'den fiyatlanmıştı.

Kripto para piyasası

Bitcoin 68 bin 192 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 631 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrolün varil fiyatı da 74,52 Dolar'dan işlem görüyor.