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Dolar ve Euro zirveye tırmandı, altın yeniden düşüşte

Dolar ve Euro zirveye tırmandı, altın yeniden düşüşte
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Piyasaların en gergin haftasında döviz ve değerli metallerdeki dikkat çeken hareketlilik devam ediyor. Başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimleri Türk Lirası karşısında yeni zirvelerin sınırında seyrederken, yatırımcının güvenli limanı altında geri çekilme devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Piyasalarda küresel gelişmelerin etkileri devam ediyor. Dolar ve Euro Türk Lirası karşısında zirvedeki seyrine devam ederken, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında geri çekilme var.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesi bekleniyor.

Piyasaların bu haftaki en önemli gündem maddesi çarşamba günü açıklanacak olan Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararı olacak. Bunun yanında cuma günü açıklanacak olan temmuz ayı ABD tarım dışı istihdam verisi de takip edilecek bir diğer önemli veri olacak.

Sırasıyla çarşamba ve perşembe günleri faiz kararlarını açıklamak adına toplanacak olan Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararları da yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Son olarak devam eden kazanç sezonunda bu hafta bilanço açıklayacak olan teknoloji şirketlerinin kazançları takip edilecek.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 33,04 TL'den, Euro 35,82 TL'den, Sterlin 42,51 TL'den, Japon Yeni ise 21,40 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,01 TL'den, Euro 35,97 TL'den, Sterlin 42,47 TL'den, Japon Yeni ise 21,50 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 387 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 538 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 199 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 283 TL'den, Gümüş ise 29,66 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 393 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 540  TL'den, Çeyrek altın 4 bin 203 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 291 TL'den, Gümüş ise 29,70 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 66 bin 474 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 305 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 78,66 Dolar'dan işlem görüyor.

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