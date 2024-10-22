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Dolar ve Euro zirveye yapıştı; altın ve gümüş rekor üstüne rekor kırıyor

Dolar ve Euro zirveye yapıştı; altın ve gümüş rekor üstüne rekor kırıyor
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Döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki şovu tüm hızıyla devam ediyor. Dolar ve Euro zirvede yatay seyirde, altın ve gümüş ise rekor üstüne rekor kırıyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Geçen haftayı politika faizini bir kez daha yüzde 50 seviyesinde sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararıyla ve Türk Lirası karşısında zirvedeki seyrini sürdüren başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimleri yeni haftada da zirvedeki yoluna devam ediyor.

Döviz Türk Lirası karşısında rekor seviyelerdeki yatay seyrini sürdürürken altın ve gümüş her gün yeni bir rekora imzasını atıyor.

 

İşte piyasalardaki son durum

Döviz kurları

Dolar 34,23 TL'den, Euro 37,08 TL'den, İngiliz Sterlini 44,55 TL'den, Japon Yeni ise 22,72 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta, Dolar 34,25 TL'den, Euro 37,21 TL'den, İngiliz Sterlini 44,64 TL'den, Japon Yeni ise 22,87 TL'den işlem görmüştü.

Değerli metaller

Ons altın 2 bin 732 Dolar'dan, Gram altın 3 bin 7 TL'den, Çeyrek altın 5 bin 108 TL'den, Cumhuriyet altını 21 bin 23 TL'den, Gümüş ise 37,55 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 734 Dolar'dan, Gram altın 3 bin 13 TL'den, Çeyrek altın 5 bin 99 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 968 TL'den, Gümüş ise 37,55 TL'den fiyatlanmıştı.  

Kripto para piyasası

Bitcoin 67 bin 576 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 645 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrolün varil fiyatı da 73,63 Dolar'dan işlem görüyor. 

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