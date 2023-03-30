Dolar ve Euro'daki yükseliş sürüyor! Altın zirvede
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 2 aydan kısa bir süre kala Türk Lirası karşısında yukarı yönlü hareketlenen döviz ve değerli metallerde yükseliş sürüyor. Dolar/TL adım adım yeni rekora ilerlerken, Euro ve altında da yükseliş var. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
ABD, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları'nın faiz artırma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ise faizi sabit tutma kararları gölgesinde geçen hafta Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam eden döviz ve değerli metaller yeni haftada yükselişini sürdürüyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.
Güne 28 bin 529 Dolar'dan başlayan Bitcoin 28 bin 581 Dolar'dan,
1.794 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.795 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Güne 77,55 Dolar'dan Brent petrolün varil fiyatı da 77,72 Dolar'dan işlem görüyor.
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