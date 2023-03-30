Dolar ve Euro'daki yükseliş sürüyor! Altın zirvede

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 2 aydan kısa bir süre kala Türk Lirası karşısında yukarı yönlü hareketlenen döviz ve değerli metallerde yükseliş sürüyor. Dolar/TL adım adım yeni rekora ilerlerken, Euro ve altında da yükseliş var. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

ABD, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları'nın faiz artırma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ise faizi sabit tutma kararları gölgesinde geçen hafta Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam eden döviz ve değerli metaller yeni haftada yükselişini sürdürüyor. İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro ve Sterlin Güne 19,14 TL'den başlayan Dolar 19,15 TL'den,

20,83TL'den başlayan Euro 20,83 TL'den,

23,69TL'den başlayan Sterlin 23,68 TL'den,

14,51TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,51 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta Dolar 19,13 TL 'den, Euro 20,76 TL 'den, Sterlin 23,61 TL 'den, Japon Yeni ise 14,51 TL 'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş

Güne 1.962 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.966 Dolar'dan,

1.208 TL'den başlayan Gram altın 1.210 TL'den,

2.013 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.013 TL'den,

8.281 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 8.281 TL'den,

14,51 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,47 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 1.970 Dolar'dan, Gram altın 1.212 TL'den, Çeyrek altın 2.013 TL'den, Cumhuriyet altın 8.281 TL'den, Gram Gümüş ise 14,39 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.



Kripto paralar Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. Güne 28 bin 529 Dolar'dan başlayan Bitcoin 28 bin 581 Dolar'dan,

1.794 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.795 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 77,55 Dolar'dan Brent petrolün varil fiyatı da 77,72 Dolar'dan işlem görüyor.