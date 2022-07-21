Dolar ve Euro'dan faiz kararı öncesinde yeni zirve

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün politika faizi için kararını açıklamaya hazırlanırkeni dolar ve Euro Türk Lirası karşısında 2022'nin zirvesindeki seyrini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Bayram tatili haftasından rekor üstüne rekor kırarak çıkan döviz kuru TCMB'nin politika faizi karar gününde de zirvede.

Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı sürerken Dolar ve Euro 2022 yılının rekorlarını peş peşe kırdı.

Ekonomistler bugün toplanacak olan TCMB Para Politikası Kurulu'nda politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakmasını bekliyor. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 6 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.

CDS'in 900 baz puana yaklaşması dış borçlanma maliyetini çift yaneye getirirken, düşük rezervler yeni döviz kaynağı olmadan kur politikaların uzun vadede sürdürülebilir olmadığı endişelerini getiriyor. TCMB rezervlerinin yeterliliğinin sorgulanmasıyla TL'nin daha çok değer kaybedeceği endişeleri piyasalara hakim konumda.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,59 TL'den başlayan Dolar 17,68 TL'den,

17,98 TL'den başlayan Euro 18,03 TL'den,

21,21 TL'den başlayan Sterlin ise 21,13 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 17,58 lira, avronun satış fiyatı ise 17,96 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.689 dolardan,

956 TL'den başlayan Gram altın 957 TL'den,

1.539 TL'den başlayan çeyrek altın 1.539 TL'den,

6.333 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.332 TL'den,

10,52 TL'den başlayan Gümüş ise 10,43 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 22 bin 877 Dolar, Ethereum ise bin 490 Dolar'dan işlem görüyor.

Petrol Fiyatları

Petrol piyasalarında ABD’deki zayıf akaryakıt talebi görünümüne ilişkin fiyatlamalar negatif etki yarattı. Petrol zayıf talep görünümünün etkisiyle yine kritik eşiğin altına geldi. ABD ham petrolü 100 doların altını test etti. Çarşamba günü ABD ham petrolünde yüzde 1 düşüş yaşanmıştı. Brent petrol de 107 doların altına geriledi. ABD’nin enerji enformasyon kurumu EIA, ülkenin stratejik rezervlerindeki ham petrol stokunun geçtiğimiz hafta Temmuz 1985’ten bu yana görülen en düşük seviyeye indiğini açıkladı.