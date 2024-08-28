Dolar ve Euro'dan yeni rekor: Altın da zirvede

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Ağustos'un son haftasındaki "TL karşısında rekor serisi" bugün de devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Yaza Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kırarak veda eden başta Dolar, Euro ve altın olmak üzer ehem döviz hem de değerli metallerdeki yüksek seyir bugün de devam ediyor.

ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında gerçekleşen ve tüm dünya ekonomisinin sıkı takip ettiği "Jackson Hole" toplantıları sürerken para piyasalarında ABD Merkez Bankası FED'in gelecek ay 25 baz puan faiz indirmesine kesin gözüyle bakan piyasalarda hareketlilik sürüyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 34,04 TL'den başlayan Dolar 34,03 TL'den,

38,18 TL'den başlayan Euro 38,06 TL'den,

45,22 TL'den başlayan Sterlin 45,18 TL'den,

23,73 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,70 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 34,03 TL'den, Euro 38,05 TL'den, Sterlin 45,07 TL'den, Japon Yeni ise 23,62 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 510 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 503 Dolar'dan,

2 bin 750 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 739 TL'den,

4 bin 500 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 572 TL'den,

18 bin 897 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 18 bin 823 TL'den,

32,70 TL'den başlayan Gümüş ise 32,24 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 516 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 752 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 590 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 897 TL'den, Gümüş ise 32,79 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimi ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 61 bin 951 Dolar'dan başlayan Bitcoin 60 bin 8 Dolar'dan,

2 bin 590 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 527 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.