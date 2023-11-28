Dolar ve Euro'dan yeni rekor; altın zirvede!

Her gün Türk Lirası karşısındaki kuruş kuruş yükselen Dolar ve Euro'dan yeni rekor geldi. Altın fiyatları da son 6 ayın zirvesinde... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın seçimlerden bu yana sürdürdüğü politika faizi artırımının da dizginleyemediği döviz kuru yeni güne yeni bir rekorla başladı. Hem Dolar, hem de Euro Türk Lirası karşısında yeni bir rekor seviyesine imzasını attı. Diğer yandan yatırımcının "güvenli limanı" altın da Eylül-Ekim aylarındaki kayıplarını son 6 ayın zirvesine çıkarak geri aldı.

Analistler, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powel'ın yapacağı açıklamalar ile ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olacağını söyledi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın da Cuma günü yapacağı konuşma, faizlerin gelecek seyrini değerlendirmek isteyen işlemciler tarafından yakından izlenecek.

Döviz kurunun tarihi yükselişi sürerken, son haftalarda bu artış İsrail-Filistin savaşının da etkisiyle daha da ivme kazandı.

Diğer yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncü verilerinden bankacıların yaptığı hesaplamaya göre toplam rezervler geçen hafta 136,5 milyar dolara yükselerek tarihi zirvesine çıktı.

Bu hafta iç veri gündeminde üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme verileri öne çıkacak. Reuters anketine göre Türkiye ekonomisinin yurt içi talebin ve tüketimin yüksek seyrinin de etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 5,6 büyümesi, 2023’ün tamamında büyümenin yüzde 4,2 olması bekleniyor.

İşte 28 Kasım Salı itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 28,92 TL'den başlayan Dolar 28,93 TL'den,

31,70 TL'den başlayan Euro 31,69 TL'den,

36,54 TL'den başlayan Sterlin 36,54 TL'den,

19,52 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,55 TL'den işlem görüyor.