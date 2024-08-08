  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dolar ve Euro'dan yeni rekorlar geldi; altın da yükselişe geçti

Dolar ve Euro'dan yeni rekorlar geldi; altın da yükselişe geçti

Dolar ve Euro'dan yeni rekorlar geldi; altın da yükselişe geçti
Güncelleme:

Piyasaların en gergin haftasında Türk Lirası'ndaki değer kaybı artarken, Dolar ve Euro'dan yeni rekorlar peş peşe geldi. Altın fiyatlarındaki geri çekilme de sonlandı ve yatırımcının güvenli limanı da yükselişe geçti. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Yeni haftaya büyük bir çöküşle başlayan piyasalar "kara pazartesi"yi arkasında bırakmaya çalışırken, Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı sürüyor.

Analistler, Fed yetkililerinin resesyon endişelerine karşı "güvercin" tondaki açıklamalarının ardından yatırımcıların endişelerinin azalmış göründüğünü belirtti. Piyasalarda durgunluk endişelerinin abartılmış olabileceğini dile getiren analistler, bankanın faizleri acilen indirmesini gerektirecek yeterli kanıt olmadığını kaydetti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,52 TL'den başlayan Dolar 33,50 TL'den, 

36,748 TL'den başlayan Euro 36,74 TL'den, 

42,59 TL'den başlayan Sterlin 42,66 TL'den, 

23,07 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,01 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,46 TL'den, Euro 36,62 TL'den, Sterlin 42,62 TL'den, Japon Yeni ise 22,69 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 393 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 412 Dolar'dan, 

2 bin 579 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 581 TL'den, 

4 bin 308 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 311 TL'den, 

17 bin 718 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 17 bin 740 TL'den, 

29,02 TL'den başlayan Gümüş ise 29,07 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 396 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 582 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 308 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 718 TL'den, Gümüş ise 29,16 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni haftaya son yılların en büyük düşüşüyle giren kripto para piyasalarındaki çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 56 bin 969 Dolar'dan başlayan Bitcoin 57 bin 520 Dolar'dan, 

2 bin 428 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 453 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 77,99 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 78,18 Dolar'dan işlem görüyor.

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç TL Euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı Gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin Ethereum coin sanal para blockchain btc madencilik cüzdan satın almak satmak bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TikTok'ta ''Atatürk'ün bana sarıldığı an'' rezaleti TikTok'ta ''Atatürk'ün bana sarıldığı an'' rezaleti Olimpiyatların OnlyFans fenomeni kadın sporcusundan ''twerk'' şovlu sevinç gösterisi Olimpiyatların OnlyFans fenomeni kadın sporcusundan ''twerk'' şovlu sevinç gösterisi İrem Sak'tan sürpriz karar: Türkiye'yi terk ediyor İrem Sak'tan sürpriz karar: Türkiye'yi terk ediyor İBB'nin Paris'te açtığı İstanbul Evi'nin masrafını ödedi ? İBB'nin Paris'te açtığı İstanbul Evi'nin masrafını ödedi ? Pucca'dan Roblox tepkisi: ''Asıl şimdi s*çtınız'' Pucca'dan Roblox tepkisi: ''Asıl şimdi s*çtınız'' Herkes onu öldü sanıyordu, hurdalıktan çıktı, ailesini reddetti Herkes onu öldü sanıyordu, hurdalıktan çıktı, ailesini reddetti Elon Musk, robot sevgilisiyle yemeğe çıktı Elon Musk, robot sevgilisiyle yemeğe çıktı Emine Ün'ün dönüşü muhteşem oldu: Genç mankenlere meydan okudu Emine Ün'ün dönüşü muhteşem oldu: Genç mankenlere meydan okudu Dolar/TL için yabancıların yıl sonu tahminleri belli oldu Dolar/TL için yabancıların yıl sonu tahminleri belli oldu Üç Çinli otomotiv devi daha Türkiye'ye geliyor Üç Çinli otomotiv devi daha Türkiye'ye geliyor
Icardi'den ayrılık sonrası Wanda Nara'yı çıldırtan intikam Icardi'den ayrılık sonrası Wanda Nara'yı çıldırtan intikam Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektubu ortaya çıktı Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektubu ortaya çıktı Nesrin Cavadzade'nin erkekte aradığı kriterler olay oldu Nesrin Cavadzade'nin erkekte aradığı kriterler olay oldu MİT kriptoloji sorularının yanıtlarını açıkladı MİT kriptoloji sorularının yanıtlarını açıkladı Sivas'ta korkunç olay: Dünyanın en zehirli yılanı su içerken soktu Sivas'ta korkunç olay: Dünyanın en zehirli yılanı su içerken soktu Olimpiyatlarda sürpriz evlilik teklifi: Kadın sporcu yüzükle tribüne koştu Olimpiyatlarda sürpriz evlilik teklifi: Kadın sporcu yüzükle tribüne koştu Emeklilik sistemi de, maaş hesabı da değişiyor; işte yeni maaş hesabı Emeklilik sistemi de, maaş hesabı da değişiyor; işte yeni maaş hesabı Bilimsel olarak kanıtlandı: Kedi sahiplerinin tahminleri gerçek çıktı Bilimsel olarak kanıtlandı: Kedi sahiplerinin tahminleri gerçek çıktı Avrupa değil, Türkiye... Yüzlerce çiftçi ''hükümet istifa'' sloganlarıyla sokağa döküldü Avrupa değil, Türkiye... Yüzlerce çiftçi ''hükümet istifa'' sloganlarıyla sokağa döküldü Sigaraya bir zam daha geldi Sigaraya bir zam daha geldi