Dolar ve Euro'dan yeni rekorlar geldi; altın da yükselişe geçti

Piyasaların en gergin haftasında Türk Lirası'ndaki değer kaybı artarken, Dolar ve Euro'dan yeni rekorlar peş peşe geldi. Altın fiyatlarındaki geri çekilme de sonlandı ve yatırımcının güvenli limanı da yükselişe geçti. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Yeni haftaya büyük bir çöküşle başlayan piyasalar "kara pazartesi"yi arkasında bırakmaya çalışırken, Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı sürüyor.

Analistler, Fed yetkililerinin resesyon endişelerine karşı "güvercin" tondaki açıklamalarının ardından yatırımcıların endişelerinin azalmış göründüğünü belirtti. Piyasalarda durgunluk endişelerinin abartılmış olabileceğini dile getiren analistler, bankanın faizleri acilen indirmesini gerektirecek yeterli kanıt olmadığını kaydetti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,52 TL'den başlayan Dolar 33,50 TL'den,

36,748 TL'den başlayan Euro 36,74 TL'den,

42,59 TL'den başlayan Sterlin 42,66 TL'den,

23,07 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,01 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,46 TL'den, Euro 36,62 TL'den, Sterlin 42,62 TL'den, Japon Yeni ise 22,69 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 393 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 412 Dolar'dan,

2 bin 579 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 581 TL'den,

4 bin 308 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 311 TL'den,

17 bin 718 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 17 bin 740 TL'den,

29,02 TL'den başlayan Gümüş ise 29,07 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 396 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 582 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 308 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 718 TL'den, Gümüş ise 29,16 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni haftaya son yılların en büyük düşüşüyle giren kripto para piyasalarındaki çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 56 bin 969 Dolar'dan başlayan Bitcoin 57 bin 520 Dolar'dan,

2 bin 428 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 453 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.