Dolar ve Euro'dan yeni rekorlar geldi; altın düşüşte

Piyasaların en gergin haftasında Türk Lirası'ndaki değer kaybı artarken, Dolar ve Euro'dan yeni rekorlar peş peşe geldi. Altın fiyatlarındaki geri çekilme ise sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Yeni haftaya büyük bir çöküşle başlayan piyasalar "kara pazartesi"yi arkasında bırakmaya çalışırken, Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı sürüyor.

Analistler, Fed yetkililerinin resesyon endişelerine karşı "güvercin" tondaki açıklamalarının ardından yatırımcıların endişelerinin azalmış göründüğünü belirtti. Piyasalarda durgunluk endişelerinin abartılmış olabileceğini dile getiren analistler, bankanın faizleri acilen indirmesini gerektirecek yeterli kanıt olmadığını kaydetti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 33,52 TL'den, Euro 36,78 TL'den, Sterlin 42,59 TL'den, Japon Yeni ise 23,07 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,46 TL'den, Euro 36,62 TL'den, Sterlin 42,62 TL'den, Japon Yeni ise 22,69 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 393 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 579 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 308 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 718 TL'den, Gümüş ise 29,02 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 396 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 582 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 308 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 718 TL'den, Gümüş ise 29,16 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni haftaya son yılların en büyük düşüşüyle giren kripto para piyasalarındaki çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 56 bin 969 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 428 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.