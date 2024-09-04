Dolar ve Euro'nun ateşi yine yükseldi

Türk Lirası, Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Türk Lirası yeni güne değer kaybıyla başladı. Dolar, Euro ve altın fiyatları zirve seviyelerde işlem görmeye devam ediyor.

Dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %51,97, aylık %2,47 arttı. AA Finans'ın enflasyon beklenti anketine katılan ekonomistler, enflasyonda yüzde 2.64 artış bekliyordu. Yıllık enflasyonun ise yüzde 52.20'ye ineceği öngörülüyordu.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrek yüzde 2.5 büyüdü

Haftanın diğer önemli verisi ise büyüme rakamları oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyüme kaydetti.

Gözler Fed'in faiz hamlesinde

Küresel piyasalarda, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam verileri öncesinde yatırımcıların temkinli duruşu devam ediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağı fiyatlanırken, yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

Analistler, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha çok bilgi verebileceğini belirterek, söz konusu verilerin Fed'in gelecek dönem yol haritasını da somutlaştırabileceğini aktardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güçlü kalmaya devam ediyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,99 TL'den başlayan Dolar 34,03 TL'den,

37,59 TL'den başlayan Euro 37,66 TL'den,

44,62 TL'den başlayan Sterlin 44,70 TL'den,

23,40 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,50 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,98 TL'den, Euro 37,57 TL'den, Sterlin 44,59 TL'den, Japon Yeni ise 23,40 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 492 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 495 Dolar'dan,

2 bin 725 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 728 TL'den,

4 bin 565 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 565 TL'den,

18 bin 816 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 18 bin 780 TL'den,

30,69 TL'den başlayan Gümüş ise 30,72 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 493 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 724 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 565 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 718 TL'den, Gümüş ise 30,68 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimi ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 57 bin 557 Dolar'dan başlayan Bitcoin 56 bin 280 Dolar'dan,

2 bin 429 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 366 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 73,61 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 73,35 Dolar'dan işlem görüyor.