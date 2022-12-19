Dolar yatay seyirde, Euro ve altın yükselişte!

Piyasalar yeni haftaya da kritik seviyede başladı. Dolar 18,64/18,65 TL seviyesindeki yatay seyrini sürdürürken, altın ve Euro'daki hareketlilik tedirgin ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Türk Lirası'nın son iki yılda yaşadığı ciddi değer kaybı ve ekonomi yönetiminin, döviz kurunun fahiş yükselişine karşı henüz bir önlem geliştirememesi sebebiyle piyasalardaki dalgalı seyir sürüyor.

Geçen hafta ABD'den ve Avrupa'dan peş peşe gelen enflasyon ve politika faizi kararlarının gölgesinde çalkantılı bir hafta geçiren piyasalarda yeni haftaya da hareketli başladı.

Cuma günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini ve dolar kuru tahminini içeren güncel piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını da açıklandı. Buna göre yıl sonu TÜFE yüzde 68,06 seviyesinde, 12 ay sonrası için de yüzde 34,92 olarak tahmin edildi. TCMB'nin piyasa katılımcıları anketinde Dolar kuru beklentisi de belli oldu. Katılımcıların cari yıl sonu ABD Doları/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 19,54 TL iken, bu anket döneminde 18,78 TL olarak gerçekleşti.

Gözler bu hafta TCMB'nin faiz kararında

Piyasalar hafta yarın belli olması beklenen 2023 asgari ücret zammını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını bekliyor.

TCMB’nin politika faizini yüzde 9’da sabit tutması beklenen PPK kararının sonuçları perşembe günü saat 14:00’da açıklanacak. TCMB; ihracat, istihdam, üretim ve düşük faizi önceleyen ekonomi politikasını savunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla iki yıl aranın ardından politika faizini tek haneye geçen ay çekti. Banka faiz indirimi döngüsünü “sonlandırdığını” da açıkladı. İç piyasada ekonomi kadar siyasi gündem de yakından takip ediliyor.

Küresel pay piyasalarında, geçen hafta merkez bankalarının faiz artırımlarının devam edeceği sinyali vermesinin ardından güçlenen resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlenirken, yeni haftada denge arayışının öne çıkması bekleniyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,64 TL'den başlayan Dolar 18,65 TL'den,

19,78 TL'den başlayan Euro 19,79 TL'den,

22,70 TL'den başlayan Sterlin 22,73 TL'den,

13,69 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,69 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü, doların satış fiyatı 18,6450 lira, euronun satış fiyatı ise 19,8010 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.791 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.796 Dolar'dan,

1.073 TL'den başlayan Gram altın 1.077 TL'den,

1.726 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.731 TL'den,

7.102 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.124 TL'den,

13,86 TL'den başlayan Gümüş ise 13,99 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

güne 16.718 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.752 Dolar'dan,

1.179 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.185 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 79,64 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 79,59 Dolar'dan işlem görüyor.

Benzin ve motorine indirim geliyor

Yeni haftada benzin ve motorin fiyatları bir kez daha değişiyor. Salı gününden geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim bekleniyor.

Bu indirimle birlikte İstanbul'da benzinin fiyatı 18,50 TL'den, 17,89 TL'ye, motorinin fiyatı 22,80 TL'den 22,03 TL'ye, Ankara'da benzinin fiyatı 18,74 TL'den, 17,13 TL'ye, motorinin fiyatı 23,06 TL'den 22,29 TL'ye, İzmir'de benzinin fiyatı 18,73 TL'den, 17,28 TL'ye, motorinin fiyatı 23,08 TL'den 22,1 TL'ye gerilemesi bekleniyor.

LPG grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Geçen haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

Geride bıraktığımız hafta boyunca yatırım araçları arasında en çok kazandıranı belli oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,18, Euro/TL yüzde 0,74 değer kazandı, dolar/TL yatay seyretti, altının gram satış fiyatı yüzde 0,19 değer kaybetti.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,18, Euro/TL yüzde 0,74 değer kazandı, dolar/TL yatay seyretti, altının gram satış fiyatı yüzde 0,19 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 5.041,71 ve en yüksek 5.302,14 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,18 artarak 5.214,29 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,19 değer kaybıyla 1.074 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,21 azalışla 7.195 liraya geriledi.

EN ÇOK HİSSE SENEDİ FONLARI

Geçen hafta sonu 1.765 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.760 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yatay seyirle 18,6450 lira oldu, Euro ise yüzde 0,74 artarak 19,8010 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,37 ve bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,70 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,13 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu.