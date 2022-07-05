Dolar yeniden 17 TL sınırını aştı!

Dün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına da "yükselişle" tepki veren piyasalarda yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. TL'deki 6 aylık değer kaybı yüzde 21'e ulaşırken işte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Yeni haftaya Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran 2022 üretici ve tüketici enflasyon verileriyle başlayan piyasalarda hareketlilik devam ediyor.

Dün TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon 1998 yılından bu yana görülen en yüksek orana ulaşdı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %78,62, aylık %4,95 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %44,54 artış gerçekleşti. Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %6,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %61,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %138,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %88,77 artış gösterdi.

TÜRK LİRASI 6 AYDA YÜZDE 21 ERİDİ

AK Parti iktidarının başta Kur Korumalı Mevduat olmak üzere dövize yönelişin önünü kesmeye yönelik adımlar da kısıtlı kalınca Türk Lirası'ndaki değer kaybı devam ediyor. 2022'nin ilk 6 ayında Türk Lirası'ndaki değer kaybı yüzde 21'e ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) döviz varlığı 15 milyonun üstünde olan şirketlerin TL krediye erişimini engelleyen kararının ardından bazı bankaların yeni kredileri geçici olarak durdurmasıyla 18 TL sınırından 16,40'lara kadar düşen dolar yeniden yükselişe geçti.

Bu ayrıntıların gölgesinde işte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 16,83 TL'den başlayan Dolar 17 TL'den,

17,58 TL'den başlayan Euro, 17,50 TL'den,

20,41 TL'den başlayan Sterlin ise 20,40 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 16,83 lira, avronun satış fiyatı ise 17,56 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.799 dolardan,

980 TL'den başlayan Gram altın 982 TL'den,

1.575 TL'den başlayan çeyrek altın 1.580 TL'den,

6.482 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.502 TL'den,

10,92 TL'den başlayan Gümüş ise 10,80 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 19 bin 752 Dolar, Ethereum ise bin 130 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Petrol, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) düşük üretim hacmi, Libya'daki belirsizlik ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların küresel arzı düşürmesine rağmen küresel resesyon endişeleriyle geriledi.

Norveçli petrol ve gaz işçileri ücret artışı talebiyle greve gittiler. Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) Bağımsızlık Günü sebebiyle kapalı olan piyasa, açılışında grevi olumlu fiyatlamadı.

Norveç enerji şirketi Equinor grev nedeniyle bugün petrol ve gaz üretiminin günlük 89.000 varil petrol azalarak 27.500 varil gaz üretimi oluşturacağını söyledi. Arzın daralacağı sinyalini alan piyasada Brent petrol fiyatları yükseldi.

Brent petrol 114,32 dolara kadar yükseldikten sonra hafifçe geri çekilerek (saat 07:55 itibarıyla) 113,60 dolar noktasına geldi.