Dolar yıkıp geçti! Tüm zamanların rekoru! İşte Dolar, Euro ve altında son durum

ABD Merkez Bankası FED'ten gelen 75 puanlık faiz artışı ile alevlenen dolar 2022'nin zirvesinde. Bugün TCMB'den gelecek faiz kararı öncesinde işte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

HABER3com - Türk Lirası karşısında 18,38 ile tüm zamanların rekorunu kıran dolar kuru zirvedeki seyrini sürdürüyor. Dün akşam ABD Merkez Bankası FED'ten gelen faiz artırımı kararıyla alevlenen dolar kuru bugün TCMB'nin faiz kararını bekliyor.

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesinde 20 yıl aradan sonra tekrar 111 seviyesinin üzerini gördü.

Amerikan Merkez Bankası (Fed) beklentiler doğrultusunda gösterge politika faizini üçüncü kez üst üste 0,75 puan artırdı. Bu artış, merkez bankasının gösterge oranını yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti. Fed'in çarşamba günkü iki günlük politika toplantısının sonunda açıklanan faiz artırımı, yılın beşinci ve üst üste üçüncü üç çeyrek puanlık artış oldu. New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) yüksek enflasyona karşı üçüncü kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi sonrası günü sert düşüşle tamamladı.

Piyasaların gözü bugün TCMB'den gelecek politika faizi kararında. Karar bugün saat 14:00’te duyurulacak. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında faiz konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda eylül ayı içerisinde de faiz artışı beklenmiyor. TCMB temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı, ağustos ayında ise faiz indirimine gitmişti.

TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.TL, nisan sonundan beri yüzde 19'a yakın, yılbaşından beri yüzde 28'e yakın, son bir yılda ise yüzde 54 değer kaybetti. Dolar/TL geçen yılın bu zamanlarında 8,5 lira olan dolar kuru bir yıllık dönemde yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi. Dolar kuru bugün 18,38 TL ile tüm zamanların zirvesini gördü. Yine geçen yılın aynı döneminde 9,9 lira olan Euro/TL kuru ise 18,16 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararının piyasaların odak noktasında olacağını belirtti.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,35 TL'den başlayan ve gün içerisinde 18,38 TL'yi gören Dolar 18,36 TL'den,

18,08 TL'den başlayan Euro 18,18 TL'den,

20,66 TL'den başlayan Sterlin ise 20,84 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,32 lira, euronun satış fiyatı ise 18,13 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.660 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.665 Dolar'dan,

979 TL'den başlayan Gram altın 983 TL'den,

1.575 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.581 TL'den,

6.479 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.505 TL'den,

11,44 TL'den başlayan Gümüş ise 11,54 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

güne 18.646 Dolar'dan başlayan Bitcoin 19.134 Dolar'dan,

1.257 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.298 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 90,16 Dolar'dan başlayan brent petrolün varil fiyatı da 90,37 Dolar'dan işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU ENFLASYON VE DOLAR TAHMİNİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 70,6'dan yüzde 67,73'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,99 iken, bu anket döneminde yüzde 36,74 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 24,35'ten yüzde 20,63 seviyesine indi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 19,65'ten 19,51 seviyesine geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 22,03 seviyesinden 22,07'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 22,03 TL ve 22,07 TL olarak gerçekleşti. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,00 iken, bu anket döneminde yüzde 12,83 oldu.