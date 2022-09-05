Dolar yılın zirvesinde, Euro 20 yılın dibinde!

Bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan Ağustos ayı enflasyon rakamları öncesinde piyasalar yine zirvede. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasalar bugün endişe içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelecek olan Ağustos ayı enflasyon rakamlarını bekliyordu. TÜİK'ten beklenen açıklama geldi.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %80,21, aylık %1,46 oldu: TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %143,75, aylık %2,41 arttı: Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre %74,13, bir önceki yılın aynı ayına göre %143,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %105,39 artış gösterdi.

Piyasa katılımcıları anketinin Ağustos ayına ilişkin sonuçlarına göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 olmuştu.

Rekor üstüne rekor kıran enflasyonda yükselişin sürmesi beklenirken, küresel piyasalarda, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin açıklanan verilerle desteklenmesi ile döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri sürüyor.

Eylül 2021’de yükselişe geçen dolar/TL kuru, 20 Aralık’ta 18,36 ile tarihi yüksek seviyeyi görmüştü. Dolar kuru bugün yeni haftaya da 18.23 TL ile 2022 yılının rekoru ile başladı.

ENAG'A GÖRE ENFLASYON %181,37

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verileri öncesi ENAG, kendi hesaplamalarını yayımladı. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 5,86 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 181,37 olarak gerçekleşti.

EURO 20 YILIN DİBİNDE

Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz akışını süresiz durdurduğunu açıklamasının ardından Avrupa'da büyüyen enerji krizi bölge ekonomisine ilişkin endişeleri artırmaya devam etti. Avro/dolar paritesi 0,9883'le Aralık 2002'den bu yana en düşük seviyeye inerken, dolar/yen paritesi cuma günü 140,8'le tarihi zirvesini görmesinin ardından yeni haftaya bu seviyenin hemen altında 140,3'ten başladı. Avrupa'da büyüyen enerji krizi bölge ekonomisine ilişkin endişeleri artırmaya devam ederken, Euro 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,23 TL'den başlayan Dolar 18,22 TL'den,

18,07 TL'den başlayan Euro 18,05 TL'den,

20,92 TL'den başlayan Sterlin ise 20,92 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü, doların satış fiyatı 18,21 lira, avronun satış fiyatı ise 18,25 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.712 dolardan başlayan Ons altın 1.710 dolar'dan,

1.003 TL'den başlayan Gram altın 1.002 TL'den,

1.613 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.611 TL'den,

6.639 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.629 TL'den,

10,59 TL'den başlayan Gümüş ise 10,62 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 19.898 dolardan başlayan Bitcoin 19.757 Dolar'dan,

1.578 dolardan başlayan Ethereum ise 1.564 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 95,15 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 95,19 dolar'dan işlem görüyor.