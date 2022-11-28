Dolar zirvede çakılı kaldı, Euro, Sterlin ve altın uçuyor!

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller yeni haftaya da zirvede başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Yeni haftanın ilk işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sürüyor.

Küresel piyasalar enflasyon ve resesyon ikilemi arasında karışık bir seyir izlerken, haftanın son işlem gününde de benzer seyrin devam etmesi bekleniyor.

Çin'de artan vakalar sonrasında getirilen Covid-19 kısıtlamalarına karşı düzenlenen protestoların finans piyasalarını sarsması ve tedirgin yatırımcıların güvenli liman dolara yönelmesiyle, dolar endeksi yeni haftaya yükselişle başladı.

Ancak, belirsizliklerin artmasıyla yatırımcıların güvenli liman para birimine geçiş yapması, dolar endeksinin yaklaşık son dört ayın en düşük seviyesi olan 105,30 seviyesinden uzaklaşmasını sağladı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın ise, çarşamba günü Brookings Enstitüsü'nde ABD ekonomisi ve iş gücü piyasasının görünümüne ilişkin bir konuşma yapması ve ABD'nin para politikası görünümüne ilişkin daha fazla ipucu vermesi bekleniyor.

Ayrıca, cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi de iş gücünün görünüme ilişkin verebileceği ipuçları sebebiyle yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,62 TL'den başlayan Dolar 18,61 TL'den,

19,28 TL'den başlayan Euro 19,43 TL'den,

22,45 TL'den başlayan Sterlin 22,42 TL'den,

13,45 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,43 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü, doların satış fiyatı 18,64 lira, euronun satış fiyatı ise 19,34 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.750 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.750 Dolar'dan,

1.054 TL'den başlayan Gram altın 1.047 TL'den,

1.685 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.684 TL'den,

6.932 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.929 TL'den,

12,71 TL'den başlayan Gümüş ise 12,79 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise



Güne 16.167 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.175 Dolar'dan,

1.168 Dolar'dan başlayan Ethereum 1.169 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 81,22 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 81,44 Dolar'dan işlem görüyor.