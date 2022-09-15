Dolar zirveye yapıştı, altın eriyor!

ABD'den gelen enflasyon rakamları sonrasında 2022 yılının rekor seviyesine demir atan doların zirve seyri sürerken, altında düşüş devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasalarda başta döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri tüm hızıyla sürerken, dün açıklanan ABD enflasyon verileri sonrasında piyasalar allak bullak oldu.

Dolar kuru 18,26 TL'yi görerek 2022 yılının zirvesine ulaşırken, Euro, Sterlin ve altında sert düşüşler görüldü. Dolardaki güçlenme ile Euro/dolar paritesi yeniden 1’i altına inerken, Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne de satıcılı başladı.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,25 TL'den başlayan Dolar 18,26 TL'den,

18,25 TL'den başlayan Euro 18,26 TL'den,

21,13 TL'den başlayan Sterlin ise 21,16 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,24 lira, euronun satış fiyatı ise 18,24 lira olmuştu.

Altın, gümüş ve bakır

Güne 1.688 dolardan başlayan Ons altın 1.689 dolar'dan,

990 TL'den başlayan Gram altın 991 TL'den,

1.593 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.594 TL'den,

6.553 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.557 TL'den,

11,43 TL'den başlayan Gümüş ise 11,41 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

güne 20.105 dolardan başlayan Bitcoin 20.045 Dolar'dan,

1.605 dolardan başlayan Ethereum ise 1.589 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 93,88 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 94,04 Dolar'dan işlem görüyor.