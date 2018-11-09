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  3. 09 Kasım 2018 20:29

Dolara darbe üstüne darbe ! İşte yeni para birimi...

Macaristan Başbakanı Orban, Çin'in dünya ekonomisinde önemli bir role sahip olduğunu açıkladı.

Dolara darbe üstüne darbe ! İşte yeni para birimi...
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çin'in uzun dönemde dünya ekonomisinde karar verici bir ülke olacağını belirterek, ''Doların  dünya ekonomisinde tekelini kaybetmesine hazırlanmak gerekiyor.'' dedi.

Budapeşte'de düzenlenen ve 16 bölge ülkesinin yanı sıra Çin Merkez  Bankası Başkanı'nın da katıldığı Merkez Bankaları Başkanları Toplantısı'nda  konuşan Başbakan Orban, Orta Avrupa ve Balkan ülkelerinin Çin ile ekonomik alanda  iş birliğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Orban, bugün yeni ve çok taraflı bir dünya ekonomi düzeninin  oluştuğunu, Çin'in ise bu düzende önemli bir rol üstlendiğine değinerek, hızlı  gelişme gösteren Orta Avrupa ülkelerinin de gelecek 5-10 yılda Avrupa  ekonomisinin "motor gücüne" dönüşeceğini belirtti.

Çin ve Orta Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik iş birliğinin  güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Orban, ''Çin'e ideolojik olarak  bakmamalıyız. Faklı olduğumuzu ve ülkelerimizi farklı yönettiğimizi kabul  etmeliyiz. Birbirimiz hakkında hüküm vermektense aramızda ortak değerler  aramalıyız.'' ifadelerini kullandı.

Orban, Çin'in uzun dönemde dünya ekonomisinde karar verici bir unsur  olacağını, ülkesinin gelecek dönemde de Çin para birimi Yuan cinsi devlet tahvili  çıkarmayı planladığına işaret ederek, ''Doların dünya ekonomisinde tekelini  kaybetmesine hazırlanmak gerekiyor.'' diye konuştu.

AA

dolar , yuan , macaristan
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