Dolarda, altında, Euro'da durmak yok, yükselişe devam!

Dolar ve Euro başta olmak üzere döviz karşısında değer kaybı yeniden hız kazanan Türk Lirası'nda kayıp artarken, döviz ve altın fiyatları yeni bir rekora doğru koşuyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde piyasalarda Merkez Bankası (TCMB) müdahalelerinin ve kur korumalı mevduatın desteğiyle başlayan yatay seyir yaklaşık 20 gün önce bozulmuştu.

Sadece bu yıl yüzde 18,5 değer kaybeden Türk Lirası, Sri Lanka Rupisi ve Gana Cedisi ardından dünyanın en kötü performans gösteren üçüncü para birimi oldu.

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin devam ettiğini belirterek, mevcut endişelerin aşırı fiyatlandığına dair görüşlerin dolar endeksindeki son düşüşte etkili olduğunu kaydetti.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar TL 16,18 TL'den, Euro 17,34 TL'den, Sterlin ise 20,32 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.861 Dolar'dan, Gram altın 967/968 TL'den, Çeyrek altın 1.556/1.557 TL'den Cumhuriyet altını ise 6.403/6.404 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,46 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 30 bin 81 dolar, Ethereum ise 2 bin 6 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Brent petrol

Brent petrol fiyatlarında dalgalı seyir, hafta başından bu yana devam ediyor.

Dün kapanışı 111 dolar bandının hemen altında yapan Brent petrol fiyatı, güne yükselişle başladı.

Uluslararası piyasada Brent petrol fiyatı 112 dolar seviyesinde işlem görüyor.