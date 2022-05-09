Dolar'da baraj yıkıldı! Dolar kuru 15 TL'yi aştı

Yeni haftaya G7 ülkeleri, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya yönelik "petrol yaptırımı" etkisiyle başlayan piyasalarda dalgalı seyrini sürdürüyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Ramazan Bayramı, FED'in faiz kararı, TÜİK'in enflasyon verileri derken bayram haftasını çalkantılı bir şekilde tamamlayan piyasalar yeni haftaya yine hareketli başladı. Piyasalar ABD'den dün gelen tüm G7 ülkelerinin Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki baskıyı artırmaya kararlı olduğunu ve bu doğrultuda, "Rus petrolünün ithalatını aşamalı olarak durdurma veya yasaklama taahhütü" verdikleri açıklaması sonrasında fiyatlanıyor.

Başta kamunun yön belirleyici olduğu kur olmak üzere ekonomi politikalarına yönelik endişeler devam ederken, küresel faiz artışlarının riskten kaçışı tetiklemesiyle dolar/TL yaklaşık iki aydır işlem gördüğü 14.5-15 bandının üst sınırına kadar ulaştı ve 14.5-15 bandının üstüne çıktı.

Dolar/TL en son 20 Aralık 2021 haftasında 15 liranın üzerini görmüştü.

Dolar/TL Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile yerleştiği 14.5-15 dar bandında seyretmeye devam etse de bant içinde artık üst bandı kırmak üzere.

TL geçen hafta dolar karşısında yaklaşık yüzde 2 değer kaybederken son bir aylık kayıp da benzer seviyedeydi.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar: Güne 14,97 TL'den başlayan Dolar 15,09 TL'den,

Euro: 15,76 TL'den başlayan Euro 15,90 TL'den,

Sterlin: 18,42 TL'den başlayan Sterlin ise 18,58 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü doların satış fiyatı 14,95 lira, avronun satış fiyatı ise 15,82 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın: 1.872 dolardan başlayan Ons altın 1.860 dolar'dan

Gram altın: 900 TL bandında başlayan Gram altın 901/902 TL,

Çeyrek altın: 1.448 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.450/1.451 TL,

Cumhuriyet altını: 5.964 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 5.972/5.973 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş: Gümüş ise 10,58 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 32 bin 583, Ethereum 2 bin 392 dolardan işlem görüyor.

Akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatı 112 dolar seviyesinde yer alırken, bugün akaryakıt fiyatlarıyla ilgili herhangi bir zam ya da indirim haberi gelmedi.

Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmiş, benzinin ortalama litre fiyatı 20,35 liraya ulaşmıştı.