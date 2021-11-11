Dolar'dan bir rekor daha! 10 TL'ye 5 kuruş kaldı

Dolar/TL ABD'de enflasyonun 1990'dan bu yana görülen yüksek seviyeye çıkması ve Türkiye'de enflasyon-para politikası endişeleriyle 9.95 ile yeni rekora yükseldi. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum.

Döviz kurları, dün güne yatay bir seyirle başlamasının ardından öğle saatlerinde yükselişe geçti. Bugün de yeni bir rekor geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.

Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,96 seviyelerine ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi.

Dün en düşük 9,7269 ve en yüksek 9,8761 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,14 üzerinde 9,8434'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün 9,9676 ile zirvesini görmesinin ardından saat 11.35 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,2 artışla 9,9567 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar/TL, ABD enflasyon verisinden sonra doların kuvvetlenmesi ve gelişen piyasa para birimlerinin genelini baskılamasıyla rekor tazeledi. Türk lirası son iki günde dolar karşısında yüzde 1,4 civarında değer kaybetti.

Dolar/TL , çarşamba günü ABD enflasyon verisinden sonra 9,8757’yi görerek yeni bir rekor kırdıktan sonra bugün 9,94'ü aşarak rekor tazeledi.

Euro/TL ise 11,39 seviyelerinde işlem görüyor. Sterlin ise 13,34 TL'den işlem görüyor.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin 31 yılın en yükseğine çıkmasının ardından faiz artışının beklenenden daha önce yapılacağı endişesinin küresel dolar talebini artırdığını kaydetti.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre ise ödemler dengesi eylülde 1 milyar 652 milyon fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

Analistler, ABD'de enflasyon beklentilerine ilişkin seyrin dolar kuru üzerinde etkili olmaya devam edebileceğini bildirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin destek, 95,5'in direnç olarak takip edileceğini söyledi.

YÜKSELİŞİN NEDENİ DIŞ BORÇ TAKVİMİ Mİ?

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; QNB Finansbank ekonomistleri Erkin Işık ve Deniz Çiçek, kasım ve Aralık aylarındaki yüksek dış borç geri ödemelerine dikkat çekerken toplamda döviz açığının iki ay boyunca yüksek seyredeceğine işaret etti.

“Dış borç ödemeleri, reeskont kredileri ve cari dengenin toplamı olarak hesapladığımız döviz açığı ekim ayında 3,7 milyar dolardan, kasım ayında 12 milyar dolara çıktıktan sonra, aralık ayında 10,4, önümüzdeki senenin ocak ayında da 6,6 milyar dolara gerileyecektir” diyen ekonomistler, sonrasında döviz açığının yaz aylarına kadar aylık 9 milyar dolar civarında kalacağını hesapladıklarını belirtti.

Altın ve gümüş

Onsu 1.853 dolar olan altında, gram altın 585/590, çeyrek altın 949/969, Cumhuriyet altını ise 3.906/951 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. Gümüş ise 7.95 TL civarında hareket ediyor.

Kripto Para Piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 64 bin 624 dolardan, Ethereum ise 4 bin 648 dolardan işlem görüyor.

TCMB GEVŞEME EĞİLİMİNDE

Küresel piyasalarda dolar bir yılın zirvesinin biraz altında seyrediyor.

Dünyada hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin bir şekilde sıkılaştırma eğilimine girdiği dönemde TCMB ise yükselen enflasyona ve değer kaybeden TL'ye rağmen dünyanın aksine gevşeme eğiliminde.

TCMB fiyat istikrarının cari fazla verilmeden sağlanamayacağını belirtirken, tüketici enflasyonun ise ekimde yükseldiği yüzde 20'lerde aylarca kalması bekleniyor. Ekonomistler cari fazlaya odaklanmanın enflasyondaki yükselişini daha da yukarı çekebileceğinden de endişeliler.

ANİ FAİZ ARTIŞINA İHTİYAÇ DUYULABİLİR

Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde enflasyon ve TL'deki değer kaybı nedeniyle ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirdi. TCMB ise faiz indirimlerine devam yönünde algılanan bir mesaj verdi, ancak bunun için yıl sonuna kadar "sınırlı" bir alanın kaldığını belirtti.

TCMB'nin bu politikasının kısa vadede enflasyonu daha da yükseltmesi beklenirken hükümet ise enflasyonun vatandaş üzerindeki negatif etkisini sınırlamak için bütçeyi daha çok kullanmaya asgari ücret artışları vergi teşvikleri, doğalgaz elektrik fatura destekleri ve sübvansiyonlarla etkiyi sınırlama yoluna gidiyor.

Hükümet bunun önümüzdeki dönemde, asgari ücretin yüksek bir seviyede belirlenmesi başta olmak üzere devam edeceğini belirtiyor. Nitekim dün Cumhurbaşkanı Erdoğan enerji fiyatlarındaki artışın tüketiciler üzerindeki mali yükünü hafifletmeki için elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerini kaldıracaklarını açıkladı. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre bu kararla elektirik faturaları yaklaşık yüzde 3 düşecek.