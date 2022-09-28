Dolar'dan bir rekor daha; 18,50 kırıldı! İşte Dolar, Euro ve altında son durum

Yeni haftaya Türk Lirası karşısında yeni bir rekor kırarak başlayan ABD Doları tarihi zirvesindeki yerini koruyor. Euro ve altında ise geri çekilme sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

HABER3COM - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) gelen sürpriz faiz indirimi sonrasında Türk Lirası'ndaki dolara karşı olan değer kaybı hızlandı. Yeni haftaya da rekor üstüne rekor kırarak başlayan Dolar/TL dün 18,50 TL'nin de üstünü test ettikten sonra bugün 18,52 TL seviyesini gördü. Dolar/TL'de dün gece piyasalar kapalıyken 18,76 TL zirvesi de görülmüştü.

Küresel piyasalarda dolar güçlü

Merkez bankalarının geçen hafta agresif bir şekilde faizleri artırması ve yüksek faiz ortamının bir müddet daha süreceği sinyali vermesinin ardından küresel çapta dolar talebi güçlenmeye devam etti. Dolar endeksi 114,7 ile 20 yılın yeni zirvesini test ederken, Avrupa ülkeleri ekonomilerine duyulan güvenin azalması ile Euro/dolar paritesi 0,9540 ile Haziran 2002’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Sterlin/dolar paritesi 1,0640 ile tüm zamanların en düşük seviyesinde kalmaya devam etti, dolar/yen paritesi de doğrudan döviz müdahalesine karşın 144,7 ile 24 yılın zirvesindeki hareketini sürdürdü. Euro, sterlin ve yendeki tarihi zayıflamaya bu sabah Çin yuanı da katıldı ve dolar/yuan paritesi 7,20 kritik eşiğini aşarak 7,2297 ile Ocak 2008’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Altın 2.5 yılın dibinde

Altının ons fiyatı ise güçlenen ABD dolarının etkisi ile 2,5 yılın en düşük seviyesini test etti.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,48 TL'den başlayan Dolar 18,52 TL'den,

17,67 TL'den başlayan Euro 17,77 TL'den,

19,71 TL'den başlayan Sterlin ise 19,81 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,4840 lira, euronun satış fiyatı ise 17,7810 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.624 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.630 Dolar'dan,

964 TL'den başlayan Gram altın 970 TL'den,

1.550 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.560 TL'den,

6.380 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.419 TL'den,

10,83 TL'den başlayan Gümüş ise 10,89 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

güne 18.746 Dolar'dan başlayan Bitcoin 19.002 Dolar'dan,

1.283 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.302 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 84,01 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 85,59 Dolar'dan işlem görüyor.