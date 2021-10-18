Dolardan rekor üstüne rekor! Artık 1 Dolar = 9,30 TL!

Piyasalarda dövizin Türk Lirası karışısındaki değer artışı sürüyor. Merkez Bankası'nın bu haftaki kritik PPK toplantısı öncesi dolar zirveye yapıştı. İşte dolar, euro, sterlin, gümüş, altın ve kripto para piyasalarında son durum.

Bu hafta perşembe günü gerçekleşecek TCMB'nin olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimlere karşı çıkan üyelerin gönderilmesi sonrası indirimlerinin devam edeceği endişesi de TL'deki değer kaybında etkili oldu. Dolar/TL geçen hafta TCMB'de üç üyenin görevden alınması ardından rekor üstüne rekor kırarak 9,27 seviyesine ulaşmuştı. Dolar yeni haftaya da 9,27 lirayla tarihi zirvesinde başladığı günde 9,30 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.

Bu kur ile 5 Eylül 'de Cumhurbaşkanı onayıyla açıklanan Hazine ve Maliye Bakanlığı imzalı Orta Vadeli Program’da (OVP) 2022 yılı için öngörülen ortalama 9,27’lik beklenti de şimdiden aşılmış oldu.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'yıl sonu dolar/TL beklentisi 9,22 olarak açıklanmıştı. Böylece kur, yıl sonu beklentisinin de üzerine çıkmış oldu.

Dolar endeksi 94,10, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi de 441,06 puan düzeyinde bulunuyor.

Yatırımcılar dünyanın pek çok yerinde merkez bankalarının sıkılaştırma yönlü adımları değerlendirdiği, Türkiye'de ise enflasyonun iki buçuk yılın zirvesine yükseldiği bir dönemde TCMB'nin geçen ay 100 baz puanla başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini yakından izliyorlar. TCMB'nin politika faizi şu an %18 seviyesinde bulunuyor.

İşte piyasalarda son durum:

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 9,30 TL'den, Euro 10,76 TL'den, Sterlin ise 12,76 TL'den işlem görüyor. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 9,1950 lira, avronun satış fiyatı ise 10,6710 lira olmuştu.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6,95 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.760 dolar olan altında, gram altın 521/525, çeyrek altın 845/862, Cumhuriyet altını ise 3.477/3.514 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 60 bin 825 dolardan, Ethereum ise 3 bin 772 dolardan fiyatlanıyor.

PİYASALARIN GÖZÜ MERKEZ’İN FAİZ KARARINDA



TCMB, 21 Ekim Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, göreve geldiği mart ayı sonundan ağustos sonuna kadar geçen sürede “beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz” sözü vermiş ancak ağustosta enflasyonun politika faizini geçmesine rağmen 23 Eylül toplantısında faiz indirimine gitmişti.

Cumhurbaşkanı’nın talebine paralel olarak gelen bu hamle sonrasında TL’de değer kaybı artmış, küresel enflasyondaki artışa ve Türkiye’de de yükselen enflasyona rağmen faiz indirimlerinin devam edeceği sinyalleri döviz kurlarında rekorları beraberinde getirmişti.