Dolardan yeni 2022 yılı rekoru! Euro ve altın da uçuyor

Piyasalar yeni haftaya da zirvede başladı. Döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Türk Lirası karşısında zirveye yerleşen döviz ve değerli metaller yeni haftaya da zirvede başladı.

Küresel piyasalarda, Avrupa Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor. Geçen haftaya Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) rekor miktardaki 75 baz puanlık faiz artırımı damga vurmuştu. Söz konusu faiz artırımı öncesi doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 110 değerinin üzerine tırmanmıştı. Perşembe günkü faiz artırımından 1 gün önce ise euro/dolar 0,99'un altını gördü. Faiz artırımının ardından ise euro/dolar paritesi 1'in üzerine tırmandı. Dolar endeksi ise bu sabah itibarıyla 108,4'e kadar geriledi.

Dünya genelinde devam eden resesyon ve enflasyon endişeleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Analistler, geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikasına ilişkin belirsizlikleri büyük oranda azalttığını söyledi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,23 TL'den başlayan Dolar 18,25 TL'den,

18,39 TL'den başlayan Euro 18,56 TL'den,

21,19 TL'den başlayan Sterlin ise 21,31 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü, doların satış fiyatı 18,24 lira, euronun satış fiyatı ise 18,31 lira olmuştu.

Altın, gümüş ve bakır

1.714 dolardan başlayan Ons altın 1.727 dolar'dan,

1.004 TL'den başlayan Gram altın 1.012 TL'den,

1.615 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.627 TL'den,

6.647 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.697 TL'den,

11,11 TL'den başlayan Gümüş ise 11,29 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

güne 21.721 dolardan başlayan Bitcoin 22.188 Dolar'dan,

1.726 dolardan başlayan Ethereum ise 1.749 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 91,52 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 93,84 dolar'dan işlem görüyor.