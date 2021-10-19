Dolardan yeni rekor! 1 Dolar = 9,37 TL!

TCMB'de bu perşembe yapılacak olan PPK toplantısına odaklanan piyasalarda doların ateşi sönmüyor. Yeni bir rekor daha geldi... İşte dolar, euro, sterlin, gümüş, altın ve kripto para piyasalarında son durum....

Yeni haftaya da yeni rekorlarla başlayan dolar kuru gece yarısı 9,37 ile tarihi rekorunu yeniledi.

Dolar/TL geçen hafta TCMB'de üç üyenin görevden alınması ardından rekor üstüne rekor kırarak 9,27 seviyesine ulaşmıştı. Dolar bugün de 9,37 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Bu kur ile 5 Eylül 'de Cumhurbaşkanı onayıyla açıklanan Hazine ve Maliye Bakanlığı imzalı Orta Vadeli Program’da (OVP) 2022 yılı için öngörülen ortalama 9,27’lik beklenti de şimdiden aşılmış oldu.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'yıl sonu dolar/TL beklentisi 9,22 olarak açıklanmıştı. Böylece kur, yıl sonu beklentisinin de üzerine çıkmış oldu.

Piyasalar TCMB faiz kararına odaklandı. Merkez Bankası Para Politikası toplantısı 21 Ekim 2021 Perşembe günü yapılacak. Alınan yeni faiz kararı ise toplantının hemen ardından saat 14.00'te açıklanacak. Son toplantıda Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürmüştü.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 9,33 TL'den, Euro 10,88 TL'den, Sterlin ise 12,86 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,3230 lira, avronun satış fiyatı ise 10,8190 lira olmuştu.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 7,06 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.776 dolar olan altında, gram altın 527/532, çeyrek altın 855/873, Cumhuriyet altını ise 3.519/3.556 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 62 bin 444 dolardan, Ethereum ise 3 bin 827 dolardan fiyatlanıyor.

KRİPTO PARALAR İÇİN KRİTİK GÜN

Bugün kripto paralar açısından kritik bir gün. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) onay alan, ProShares tarafından geliştirilen Bitcoin vadeli borsa yatırım fonu (ETF) NYSE'de işleme açılacak. Böylece bir Bitcoin ETF'si ilk kez işlem görmeye başlayacak. Ancak yatırım Bitcoin kontratlarına yapılacak yani doğrudan kripto paralarda alım gerçekleşmeyecek.

ABD’de 2013’den bu yana Bitcoin ETF teklifleri sunuluyordu. Ancak şimdiye kadar SEC’den herhangi bir borsada işlem gören fon onayı gelmemişti.

ARTIŞ ENFLASYONU YÜZDE 20’NİN ÜZERİNE TAŞIYABİLİR

TCMB’nin politika faizi şu an yüzde 18 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon ise yüzde 20’ye doğru yükselişini sürdürerek 2,5 yılın zirvesinde. Sadece Eylül ayı başından beri yüzde 10’un üzerinde değer kaybeden TL’de kayıplar geçişkenlik etkisiyle TÜFE’yi yüzde 20’nin üzerine tek başına yükseltebilecek bir neden olarak görülüyor.

GÖZLER 21 EKİM’DE

Öte yandan gözler 21 Ekim’deki Para Politikası Kurulu’nda. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, göreve geldiği mart ayı sonundan ağustos sonuna kadar geçen sürede “beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz” sözü vermiş ancak ağustosta enflasyonun politika faizini geçmesine rağmen 23 Eylül toplantısında faiz indirimine gitmişti.

DOLARIN YÜKSELİŞİNİ NE TETİKLEDİ?

Dolardaki yükselişi tetikleyen geçen hafta Merkez Bankası'nda 3 ismin görevden alınması oldu. Halihazırda eylül ayındaki 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından dolar 8.65 liradan 9 liranın üzerine tırmanmıştı. Ancak görevden almalarla perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından da faiz indirimi geleceği beklentisi güçlendi. Piyasa beklentisi 50-100 baz puanlık bir indirim etrafında oluştu. Bu da dolardaki yükselişi hızlandırdı. Bunun yanında dünyada artan enerji fiyatları, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerin para birimlerini baskılamaya devam ediyor.