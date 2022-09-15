Dolardan yeni rekor: 18,27 TL! Altın eriyor!

ABD'den gelen enflasyon rakamları sonrasında 2022 yılının rekor seviyesi olan 18,27 TL'yi gördü. Doların zirve seyri sürerken, altında düşüş devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

HABER3com - Piyasalarda başta döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri tüm hızıyla sürerken, dün açıklanan ABD enflasyon verileri sonrasında piyasalar allak bullak oldu.

Dolar/TL geçen yılın bu zamanlarında 8,5 lira olan dolar kuru bir yıllık dönemde yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi. 2022 yılının başından beri ise dolar, Türk Lirası karşısında yüzde 40’a yakın değerlenerek Cumhuriyet tarihi rekoru olan 18,27 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Euro/TL ise geçen yılın aynı döneminde 9,9 lira olan euro kuru bir yıllık dönemde yüzde 80 artış gösterdi. 2022 yılının başından beri ise euro kuru yüzde 20 değerlenerek euro kuru 18,24 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Dolar kuru 18,27 TL'yi görerek hem 2021 yılında gördüğü tarihi 18,26 TL zirvesini de geçti.

ABD'de ağustos ayı enflasyon verisinin yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından piyasalarda, enflasyon, resesyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında "şahin" duruşunu koruyacağı endişeleri ile oynaklık artırdı. Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 30 düzeyinde bulunuyor. Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından Fed'in gelecek haftaki toplantısında para politikası tutumunu yumuşatacağı umutlarının rafa kalktığını, agresif faiz artırımına devam edileceği beklentilerinin fiyatlanması ile piyasalarda ilk şokun geride kaldığını söyledi.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,25 TL'den başlayan Dolar 18,26 TL'den,

18,25 TL'den başlayan Euro 18,30 TL'den,

21,13 TL'den başlayan Sterlin ise 21,09 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,24 lira, euronun satış fiyatı ise 18,24 lira olmuştu.

Altın, gümüş ve bakır

Güne 1.688 dolardan başlayan Ons altın 1.690 dolar'dan,

990 TL'den başlayan Gram altın 992 TL'den,

1.593 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.595 TL'den,

6.553 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.553 TL'den,

11,43 TL'den başlayan Gümüş ise 11,48 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

güne 20.105 dolardan başlayan Bitcoin 20.119 Dolar'dan,

1.605 dolardan başlayan Ethereum ise 1.584 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 93,88 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 91,39 Dolar'dan işlem görüyor.