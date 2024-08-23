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Dolar'dan yeni rekor... Euro ve altın da uçuşta

Dolar'dan yeni rekor... Euro ve altın da uçuşta
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Haftanın son işlem gününde hem döviz hem de değerli metaller piyasalarındaki endişe veren yükseliş devam ediyor. TCMB'nin Ağustos ayı politika faiz kararıyla birlikte Türk Lirası karşısında yeni rekor seviyelere ulaşan başta Dolar, Euro ve altında zirvedeki seyir tüm hızıyla sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 50 puanda sabit tutma kararının ardından başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi haftanın son işlem gününde de devam ediyor.

Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlik devam ediyor.

Öte yandan küresel piyasalarda gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalara çevrildi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, Fed'in eylülden itibaren izleyeceği yol haritası yatırımcıların odağında bulunuyor.

Para piyasasındaki fiyatlamalar Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağının öngörüldüğünü gösterirken, Powell'ın bugün yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL, 34,003'e yükselmesi sonrasında 34 sınırında hareket ediyor. TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı hafta başından bu yana yüzde 1'e yaklaşırken, ay başından bu yana ise yüzde 2,5'i aştı.

TL, temmuz ayında yaklaşık yüzde 0,9 değer yitirmişti. Dolar/TL son olarak ise 7 Ağustos'ta 34,0920 ile tüm zamanların en yükseğini görmüştü.

Dolardaki yükselişe benzer şekilde euro kuru da sınırlı bir artışla 37,85 seviyesinde seyrediyor. Euro dolar paritesi ise 1,1127 puandan fiyatlanıyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,94 TL'den başlayan Dolar 34 TL'den, 

37,80 TL'den başlayan Euro 37,86 TL'den, 

44,53 TL'den başlayan Sterlin 44,71 TL'den, 

23,13 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,32 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,91 TL'den, Euro 37,78 TL'den, Sterlin 44,36 TL'den, Japon Yeni ise 23,35 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 494 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 497 Dolar'dan, 

2 bin 722 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 732 TL'den, 

4 bin 537 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 555 TL'den, 

18 bin 679 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 18 bin 781 TL'den, 

31,92 TL'den başlayan Gümüş ise 32,15 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2Ons altın 2 bin 480 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 701 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 537 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 679 TL'den, Gümüş ise 31,69 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimi ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 60 bin 974 Dolar'dan başlayan Bitcoin 61 bin 128 Dolar'dan, 

2 bin 667 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 669 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 76,72 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 77,36 Dolar'dan işlem görüyor. 

 

 

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