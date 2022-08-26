Dolar'dan yeni zirve! Euro ve altın da dikkat çeken hareketlilik

Haftanın son işlem gününde piyasalardaki çalkantılı seyir devam ediyor. Döviz ve değerli metaller Türk Lirası karşısında zirvedeki seyrini sürdürürken, brent petrol ve kripto paralar da kritik sınırda. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasalar FED'ten bugün gelecek açıklamaya odaklanmışken, hem dövizde hem de değerli metallerde Türk Lirası'na karşı zirve seyri sürüyor.

Dün 18,18 TL üzerini test eden dolar kuru bugün sabah 9 sularında 18,19 TL ile 2022 yılının en yüksek seviyesini gördü. Türkiye'nin 5 yıllık CDS ise 22 baz puan düşüşle 718 baz puanda seyrediyor.

Analistler, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını tetiklemesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında yapacağı faiz artırım büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin artmasıyla küresel pay piyasalarında negatif seyrin devam ettiğini belirtti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül ayı toplantısına yönelik 50 ve 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin eşitlendiğine işaret eden analistler, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu kapsamında yapılacak açıklamalarla beklentilerin netleşebileceğini kaydetti.

İşte haftanın son işlem gününde piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,18 TL'den başlayan Dolar 18,19 TL'den,

18,13 TL'den başlayan Euro 18,14 TL'den,

21,49 TL'den başlayan Sterlin ise 21,50 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Güne 1.755 dolardan başlayan Ons altın 1.756 dolardan,

1.026 TL'den başlayan Gram altın 1.027 TL'den,

1.649 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.651 TL'den,

6.786 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.786 TL'den,

11,28 TL'den başlayan Gümüş ise 11,27 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 21.382 dolardan başlayan Bitcoin 21.435 Dolar'dan,

1.661 dolardan başlayan Ethereum ise 1.663 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana 100 doların altında fiyatlanan brent petrolün varil fiyatı da hareketlendi.

Güne 100,03 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 100,19 dolardan işlem görüyor.

Fiyatların değişiminde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun yakın zamanda üretim kesintisine gidebileceğine yönelik beklentilerin azalması etkili oldu.