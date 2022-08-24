Dolardan yeni zirve! Euro ve altın kritik sınırda

Piyasalarda hem döviz hem de değerli metallerin fiyatlarındaki çalkantı devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, kripto para piyasaları ve brent petrolde son durum...

Piyasalarda geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun sürpriz bir kararla politika faizlerini bir puan indirmesinin etkileri görülmeye devam ediyor.

Euro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Parite 2002 yılındaki 0,9952 seviyesinin altına inerken son 20 yılın en düşük seviyesini görmüş oldu. Euro/dolar paritesi temmuz ayı ortasında da 1,0000 seviyesini test etmişti.

Bankacılar TCMB'nin faiz indirimi bile birlikte attığı makroihtiyati adımlarla döviz politikasının ardından tahvil ve kredi politikalarında da kontrolünü, yön belirleyici rolünü artırdığına dikkat çektiler.

Analistler, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını tetiklemesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında yapacağı faiz artırım büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin artmasıyla küresel pay piyasalarında negatif seyrin devam ettiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül ayı toplantısına yönelik 50 ve 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin eşitlendiğine işaret eden analistler, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu kapsamında yapılacak açıklamalarla beklentilerin netleşebileceğini kaydetti.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,13 TL'den başlayan Dolar 18.16 TL'den,

18,05 TL'den başlayan Euro 18,05 TL'den,

21,44 TL'den başlayan Sterlin ise 21,41 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,12 lira, avronun satış fiyatı ise 18,10 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.747 dolardan başlayan Ons altın 1.750 dolardan,

1.018 TL'den başlayan Gram altın 1.021 TL'den,

1.637 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.643 TL'den,

6.737 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.761 TL'den,

11,16 TL'den başlayan Gümüş ise 11,19 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 21.454 dolardan başlayan Bitcoin 21.492 Dolar'dan,

1.640 dolardan başlayan Ethereum ise 1.653 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana 100 doların altında fiyatlanan brent petrolün varil fiyatı da hareketlendi.

Güne 99,79 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 100,53 dolardan işlem görüyor.

Fiyatların değişiminde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun yakın zamanda üretim kesintisine gidebileceğine yönelik beklentilerin azalması etkili oldu.