Dolar'dan yeni zirve! Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik

Haftanın son işlem gününde piyasalardaki çalkantılı seyir devam ediyor. Döviz ve değerli metaller Türk Lirası karşısında zirvedeki seyrini sürdürürken, brent petrol ve kripto paralar da kritik sınırda. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Hem dövizde hem de değerli metallerde Türk Lirası'na karşı zirve seyri sürüyor.

Dün 18,18 TL üzerini test eden dolar kuru bugün sabah 9 sularında 18,19 TL ile 2022 yılının en yüksek seviyesini gördü. Türkiye'nin 5 yıllık CDS ise 22 baz puan düşüşle 718 baz puanda seyrediyor.

FED BAŞKANI POWELL'DEN FAİZ MESAJI

Kansas City Fed'in ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, "Eylül'deki faiz artışı verilere bağlı olacak" dedi.

Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Fiyat istikrarını yenide tesis etmek biraz zaman alacak.

- İş gücü piyasalarında bir miktar yumuşama görülmesi, hane halklarının bir acı çekmeleri büyük olasılık.

- Eylül toplantısında faiz artırımı kararı tamamen Temmuz toplantısı sonrası gelen verilere bağlı olacak.

- Fiyat istikrarını yeniden tesis etmenin bir süre için sınırlayıcı bir politikayı devam ettirmeyi gerektirmesi büyük olasılık.

- Fed, duruşunu işini bitirene kadar devam ettirmeli. ABD ekonomisi net bir şekilde yavaşlıyor, ancak güçlü bir temel ivemeye sahip.

- Temmuz ayı enflasyon okumalarını memnuniyetle karşıladık, ancak bizim ihtiyacımız olan enflasyonun aşağı doğru gittiğine güven.

- Enflasyon ne kadar uzun süre yüksek kalır ise, kemikleşmesi olasılığı o kadar artar.

- Merkez bankalarının ana sorumluluğu enflasyonu düşürmek.

- Uzun vadeli enflasyon bekleyişleri iyi çıpalanmış görünüyor.



İşte haftanın son işlem gününde piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,18 TL'den başlayan Dolar 18,18 TL'den,

18,13 TL'den başlayan Euro 18,27 TL'den,

21,49 TL'den başlayan Sterlin ise 21,51 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,17 lira, avronun satış fiyatı ise 18,15 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.755 dolardan başlayan Ons altın 1.746 dolardan,

1.026 TL'den başlayan Gram altın 1.020 TL'den,

1.649 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.641 TL'den,

6.786 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.753 TL'den,

11,28 TL'den başlayan Gümüş ise 11,21 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 21.382 dolardan başlayan Bitcoin 21.368 Dolar'dan,

1.661 dolardan başlayan Ethereum ise 1.656 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana 100 doların altında fiyatlanan brent petrolün varil fiyatı da hareketlendi.

Güne 100,03 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 99,54 dolardan işlem görüyor.

Fiyatların değişiminde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun yakın zamanda üretim kesintisine gidebileceğine yönelik beklentilerin azalması etkili oldu.