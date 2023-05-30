Dolar'ın ardından Euro'dan da yeni rekor

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geride bırakırken piyasalardaki çalkantı devam ediyor. Dolar kuru yeni güne yeni bir rekorla başladı... İşte 30 Mayıs Salı itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur oylaması sonuçlarına göre AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet'inin 13'üncü Cumhurbaşkanı olarak bir kez daha seçildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin noktalanmasıyla birlikte gözlerin çevrildiği para ve değerli metaller piyasalarında ise Türk Lirası karşındaki zirve seyri sürüyor.

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı.

Dolar/TL'deki günlük yükselişler seçim sonrası haftanın ikinci gününde hızlandı. Dolar/TL bugün Kapalı Çarşıda 20,61 TL seviyesiyle yeni tarihi zirveye yükseldi.

Bu verilere göre TL dolar karşısında seçimlerin ilk turu öncesine göre yüzde 3.2 değer kaybederken, depremden bugüne yüzde 6.9, yılbaşından bugüne ise yüzde 7.4 kayıp yaşadı. TL'nin son beş yıllık kaybı ise yüzde 80 seviyesinde.

Euro TL ise gün içi en yüksek 21.86'yı görerek zirvenin hemen altında sınırlı düşüşle işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'deki borç limiti krizi yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, konuya ilişkin belirsizlikler risk iştahını törpülemeyi sürdürüyor.

ABD'de borç limitinin artırılmasına ilişkin prensip anlaşma sağlansa da bürokratik sürecin kalan kısıtlı sürede tamamlanıp tamamlanamayacağı risk algısını besliyor.

İşte piyasalarda son durum:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 20,26 TL'den başlayan Dolar 20,40 TL 'den,

21,69 TL'den başlayan Euro 22,02 TL 'den,

25,09 TL'den başlayan Sterlin 25,52 TL 'den,

14,46 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,69 TL 'den işlem görüyor. Dün günü Dolar 20,09 TL'den, Euro 21,54 TL'den, Sterlin 24,89 TL'den, Japon Yeni ise 14,57 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Güne 1.937 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.960 Dolar 'dan,

1.261 TL'den başlayan Gram altın 1.285 TL 'den,

2.214 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.220 TL 'den,

9.095 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.111 TL 'den,

15,02 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 15,25 TL 'den fiyatlanıyor.



Dün Ons altın 1.947 Dolar'dan, Gram altın 1.257 TL'den, Çeyrek altın 2.214 TL'den, Cumhuriyet altın 9.095 TL'den, Gram Gümüş ise 15,03 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 27 bin 696 Dolar'dan başlayan Bitcoin 28 bin 17 Dolar'dan,

1.894 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.915 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 76,71 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 76,06 Dolar'dan işlem görüyor.