Dolar/TL, Euro/TL ve altın zirveye yapıştı, bırakmıyor!

Döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri bugün de hız kesmeden devam ediyor. İşte 6 Nisan itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Yeni yıla Türk Lirası karşısında yükselişle giren başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine sadece 38 gün kala vites yükseltti.

ABD’den gelen zayıf ekonomik verilerin ardından yükselişe geçen altın fiyatı, 2020 yazındaki 2 bin 72 dolarlık rekor seviyesine yaklaştı. Yurt içinde bu sabah itibarıyla gram altının fiyatı 1246 TL’den işlem görürken, çeyrek altın ise 2066 TL seviyesinde seyrediyor. Analistler, zayıf ekonomik verilerin yanı sıra bankacılık krizi ile merkez bankalarının agresif parasal sıkılaştırmasının reel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin de altın fiyatlarındaki yükselişte etkili olduğunu belirtti.

Analistler, altın fiyatının cuma günü açıklanacak ABD’nin tarım dışı istihdam verisinin zayıf gelmesi halinde ve Paskalya Tatili nedeniyle cuma günü kapalı olacak piyasalarda işlem hacminin zayıflayacak olması nedeniyle rekor seviyeleri test edebileceğine işaret etti.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin Dünkü kapanışta Dolar 19,25 TL'den, Euro 21,13 TL'den, Sterlin 24,14 TL'den, Japon Yeni ise 14,71 TL'den işlem görmüştü. Bugün ise;



Güne 19,25 TL'den başlayan Dolar 19,24 TL'den,

21,05 TL'den başlayan Euro 21,06 TL'den,

24,09 TL'den başlayan Sterlin 24,10 TL'den,

14,71 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,70 TL'den işlem görüyor. Güne 19,25 TL'den başlayan'den,21,05 TL'den başlayan'den,24,09 TL'den başlayan'den,14,71 TL'den başlayan'den işlem görüyor. Altın ve gümüş

Dünkü kapanışta Ons altın 2.018 Dolar'dan, Gram altın 1.249 TL'den, Çeyrek altın 2.089 TL'den, Cumhuriyet altın 8.595 TL'den, Gram Gümüş ise 15,39 TL'den fiyatlanmıştı. Bugün ise; Güne 2.012 Dolar'dan başlayan Ons altın 2.016 Dolar 'dan,

1.245 TL'den başlayan Gram altın 1.248 TL 'den,

2.089 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.089 TL 'den,

8.595 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 8.595 TL 'den, Gram Gümüş ise 15,41 TL'den fiyatlanıyor. 15,36 TL'den başlayan'den fiyatlanıyor. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.





Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 28 bin 93 Dolar'dan başlayan Bitcoin 28 bin 55 Dolar'dan,

1.894 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.889 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 84,60 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,68 Dolar'dan işlem görüyor.