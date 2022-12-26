Dolar/TL'de yılın son haftasında yeni rekor

Piyasalarda 2022 yılına veda edeceğimiz haftaya yine dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Dolar'da yeni zirve görüldü. İşte haftanın ilk işlem gününde Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasalarda başta dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller 2022 yılına veda edeceğimiz haftaya yine Türk Lirası karşısındaki zirve seyrini sürdürerek başladı.

Yaklaşık üç aydır 18.6 etrafında işlem gören dolar/TL'de bugün gün içerisinde 18,8390 TL seviyesine ulaştı. Cuma günü en düşük 18,6403 ve en yüksek 18,7193 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin %0,13 üzerinde 18,6819'dan tamamlamıştı.

Haftanın kalanında ise öne çıkan gelişme TCMB'nin 30 Aralık'ta yayımlayacağı 2023 Para ve Kur Politikası metni olacak.

Analistler, Fed'in beklenenden daha uzun süre faiz artırabileceğine yönelik endişelerin fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu kaydederek, makroekonomik verilerin yakından takip edilmeye devam edileceğini bildirdi.

Öte yandan Noel tatili nedeniyle haftanın ilk gününde batı ülkelerinin neredeyse tamamında piyasalar işleme kapalıyken, açık olan Asya piyasalarında ise sakin bir seyir izleniyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,68 TL'den başlayan Dolar 18,70 TL'den,

19,83 TL'den başlayan Euro 19,86 TL'den,

22,53 TL'den başlayan Sterlin 22,59 TL'den,

14,07 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,03 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü, doların satış fiyatı 18,6930 lira, euronun satış fiyatı ise 19,8220 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

1.799 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.798 Dolar'dan,

1.079 TL'den başlayan Gram altın 1.081 TL'den,

1.736 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.738 TL'den,

7.147 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.152 TL'den,

14,30 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,26 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında



Güne 16.859 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.853 Dolar'dan,

1.220 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.219 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 84,54 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,54 Dolar'dan işlem görüyor.