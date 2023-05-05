Dolar/TL'den yeni zirve! Altın ve Euro da uçuyor

14 Mayıs seçimlerine 9 gün kala döviz ve altının Türk Lirası karşısındaki zirve seyri tüm hızıyla sürüyor... İşte 5 Mayıs Cuma itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye'de kritik 14 Mayıs seçimlerine sadece 9 gün kala Dolar/TL ve Euro/TL haftanın son işlem gününe zirve yenileyerek başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamları, ABD ve Avrupa Merkez Bankaları'nın faiz kararları sonrasında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin TL karşısındaki zirve seyri devam ediyor.

Türk Lirası (TL) günden güne erirken, döviz kurundaki fahiş yükseliş de sürüyor. Ekonomi yönetiminin getirdiği hiçbir politika dövizi frenleyemezken, dolar ve euro sık sık rekor tazeliyor. Haftanın dördüncü iş gününe de yukarı yönlü hareketle başlayan dolar ve euroda yeni rekor yaklaşıyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarının sonlandıracağına ilişkin öngörülerin güçlendiğini kaydederek, bu durumun tarihi zirvesine yakın seyreden altının ons fiyatında aşağı yönlü baskıları törpülediğini söyledi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dün üç temel politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırdığını hatırlatarak, toplantı sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yaptığı açıklamalarda enflasyonla mücadelede "daha gidecek yolu" olduğunu ve Avro Bölgesi'ndeki enflasyonla mücadele için parasal sıkılaştırmaya "ara vermediğini" aktardı.

İşte piyasalarda son durum:



Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 19.49 TL'den başlayan Dolar 19,49 TL 'den,

21,54 TL'den başlayan Euro 21,51 TL 'den,

24,61 TL'den başlayan Sterlin 24,63 TL 'den,

14,57 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,56 TL 'den işlem görüyor. Dün Dolar 19,48 TL'den, Euro 21,49 TL'den, Sterlin 24,61 TL'den, Japon Yeni ise 14,60 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Güne 2.048 Dolar'dan başlayan Ons altın 2.040 Dolar 'dan,

1.283 TL'den başlayan Gram altın 1.279 TL 'den,

2.269 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.269 TL 'den,

9.331 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.331 TL 'den,

16,30 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 16,26 TL 'den fiyatlanıyor.



Dün Ons altın 2.049 Dolar'dan, Gram altın 1.284 TL'den, Çeyrek altın 2.269 TL'den, Cumhuriyet altın 9.331 TL'den, Gram Gümüş ise 16,30 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 29 bin 172 Dolar'dan başlayan Bitcoin 29 bin 112 Dolar'dan,

1.894 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.900 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 73,29 Dolar'dan Brent petrolün varil fiyatı da 73,46 Dolar'dan işlem görüyor.

Dün 73,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,50 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 73,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,44 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde faiz artışını durduracağına ve büyük petrol üreticilerinin haziranda yapılacak bir sonraki toplantısında üretim kesintisine gidebileceğine yönelik beklentiler etkili oldu.