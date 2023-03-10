Dolar/TL'den yeni zirve! TL tarihi dibi gördü
Haftanın son işlem gününde piyasalardaki çalkantılı seyir devam ediyor. Dolar/TL son 3 ayın zirvesine yerleşti, Euro ve altın da ise dikkat çeken bir hareketlilik var. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.
Güne 20 bin 7 Dolar'dan başlayan Bitcoin 19 bin 927 Dolar'dan,
1.420 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.405 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) Mart 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu yayımlandı. EIA, küresel petrol stoklarındaki artışı gerekçe göstererek bu yıla ilişkin petrol fiyat tahminini aşağı çekti. Raporda, bu yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatının 82,95 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam şubat ayı raporunda ise 83,63 dolardı.
EIA'dan gelen bu haber sonrasında güne 81,28 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 81,06 Dolar'dan işlem görüyor.
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