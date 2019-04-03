Dilek İmamoğlu'ndan Semiha Yıldırım açıklaması
Dilek İmamoğlu'ndan Semiha Yıldırım açıklaması
Fatih Portakal: ''Nereden baksan vicdansızlık...''
Fatih Portakal: ''Nereden baksan vicdansızlık...''
Meteoroloji'den yağış uyarısı ! Şemsiyeleri hazırlayın...
Meteoroloji'den yağış uyarısı ! Şemsiyeleri hazırlayın...
Dolmabahçe'de seçim toplantısı ! Erdoğan ve Binali Yıldırım...
Dolmabahçe'de seçim toplantısı ! Erdoğan ve Binali Yıldırım...
CHP'den ''Ankara'da oylar yeniden sayılacak'' haberine yalanlama
CHP'den ''Ankara'da oylar yeniden sayılacak'' haberine yalanlama
CHP'den İstanbul'daki oyların durumuyla ilgili açıklama
CHP'den İstanbul'daki oyların durumuyla ilgili açıklama
O uzmandan ekonomi uyarısı: ''Enflasyon kontrolden çıkabilir''
O uzmandan ekonomi uyarısı: ''Enflasyon kontrolden çıkabilir''
Yalova'da oylar bir kez daha sayıldı; İşte sonuç !
Yalova'da oylar bir kez daha sayıldı; İşte sonuç !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Nisan 2019 21:16

Dolmabahçe'de seçim toplantısı ! Erdoğan ve Binali Yıldırım...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım ve bazı bakanlarla birlikte toplantı yapıyor.

Dolmabahçe'de seçim toplantısı ! Erdoğan ve Binali Yıldırım...
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve AK Parti yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde Seçim değerlendirme toplantısı yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisine geldi. Erdoğan'ın ardından bazı Bakanlar ve parti yöneticileri ve Binali Yıldırım da çalışma ofisine geldi.

BASINA KAPALI OLARAK YAPILIYOR

Basına kapalı olarak yapılan toplantı sürüyor.

DHA

binali yıldırım , dolmabahçe , erdoğan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM