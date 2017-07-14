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  3. 14 Temmuz 2017 12:35

Domates üreticileri Canan Karatay'a dava açıyor

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkanı Müslüm Yanmaz, Prof. Dr. Canan Karatay hakkında dava açmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Domates üreticileri Canan Karatay'a dava açıyor
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Yanmaz, yaptığı açıklamada, Türkiye'de arılı sistem ve iyi tarım uygulamalarıyla hormonsuz ve kalıntısız yetiştirilen domatesin, tüm dünya ülkelerinden talep gördüğünü belirtti.

Birlik olarak Türkiye genelinde 11 bin dekar alanda, topraksız arılı sistemle, yüksek teknolojili seralarda domates üretimi yaptıklarını bildiren Yanmaz, söz konusu işletmelerin uluslararası alanda geçerliliği bulunan belgelere sahip olduğuna dikkati çekti.

Yanmaz, şunları kaydetti:

"Domates zararlı değildir, tekniğine uygun yetiştirilen domates ömrü uzatır. Topraksız kültürde üretim yapan işletmeler olarak seralarımızda hiçbir şekilde hormon, ilaç veya insan sağlığına zararlı katkı maddeleri kullanılmamaktadır. Seralarımız gerek bakanlık, gerekse uluslararası belgelendirme kuruluşları tarafından denetlenmektedir.

Canan Karatay'dan domates çıkışıCanan Karatay'dan domates çıkışı

Son dönemde Prof. Dr. Canan Karatay tarafından halkı yanlış bilgilendiren mesnetsiz ve gerçek dışı açıklamalar yapılmaktadır. Kendi alanı dışında açıklamalar yapan ve halkı yanlış bilgilendiren Canan Karatay'ı şiddetle kınıyor ve yasal süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."

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