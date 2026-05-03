Dondurma dolabından ceset çıktı; katil zanlısından mahkemede şoke eden savunma!

Aksaray'da emekli jeoloji mühendisi T.A.'nın cesedinin yakılmış bir dondurma dolabında bulunmasıyla ilgili davada şok bir gelişme yaşandı! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkan depo müdürü Y.K., cinayeti "namus ve şerefini korumak için" işlediğini iddia ederek maktul hakkında ağır suçlamalarda bulundu. Aile avukatı ise "16 kurşun yarası ve zorla çekilen krediler var" diyerek sanığın suçtan kurtulmaya çalıştığını vurguladı.

Aksaray'da 2025 yılının Ağustos ayında kaybolan ve cesedi Niğde'de siyaha boyanıp ateşe verilmiş bir dondurma dolabında bulunan jeoloji mühendisi T.A. cinayetinde yargılama başladı.

Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık depo müdürü Y.K.'nın iddiaları damga vurdu.

"Video Kayıtlarını ve Delilleri Sildim"

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanık Y.K., mahkemedeki ifadesinde cinayeti itiraf ederken şoke eden bir savunma yaptı. T.A. tarafından eşcinsel ilişkiye zorlandığını iddia eden Y.K., "Şerefimi korumak için öldürdüm. Olaydan sonra video kayıtlarını sildim, telefonunu ortadan kaldırdım. Barut ve mermi izlerini yok ettim" dedi.

Avukat Şeker: "Vücudunda 16 Mermi Yarası Var"

T.A. ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, sanığın "eşcinsellik" iddiasının tamamen suçtan kurtulmaya yönelik bir senaryo olduğunu belirtti. Avukat Şeker, mahkemede şu gerçeklere dikkat çekti:

"Müvekkilim iki çocuk babası, evlilik yapmış biridir. Tanıklar, T.A.'nın kız arkadaşları olduğunu beyan ederek sanığı yalanlamıştır. Asıl mesele paradır; T.A.'nın telefonundan zorla girilerek 750 bin liralık kredi işlemleri yapılmıştır. Vücudunda tam 16 farklı mermi yarası bulunan birine karşı 'boğuşma' savunması hayatın olağan akışına aykırıdır."

Tanıklar Sanığı Yalanladı

Duruşmada dinlenilen tanıklar, emekli mühendis T.A.'nın sosyal hayatına dair bilgiler vererek sanığın iddialarının aksine bir profil çizdi. Mahkeme heyeti; eksiklerin giderilmesi, diğer tanıkların dinlenilmesi ve delillerin incelenmesi amacıyla duruşmayı 19 Haziran tarihine erteledi.

Olayın Geçmişi

Emekli mühendis T.A.'dan haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine başlatılan çalışmada, T.A.'nın otomobili plakasız halde bulunmuş, yapılan incelemeler sonucu cansız bedeni yol kenarına bırakılmış ve yakılmış bir dondurma dolabının içinde ele geçirilmişti. Cinayet zanlısı olarak yakalanan depo müdürü Y.K.'nın, cesedi fabrikanın aracıyla taşıdığı saptanmıştı.

DHA