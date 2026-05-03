  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dondurma dolabından ceset çıktı; katil zanlısından mahkemede şoke eden savunma!

Dondurma dolabından ceset çıktı; katil zanlısından mahkemede şoke eden savunma!

Güncelleme:

Aksaray'da emekli jeoloji mühendisi T.A.'nın cesedinin yakılmış bir dondurma dolabında bulunmasıyla ilgili davada şok bir gelişme yaşandı! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkan depo müdürü Y.K., cinayeti "namus ve şerefini korumak için" işlediğini iddia ederek maktul hakkında ağır suçlamalarda bulundu. Aile avukatı ise "16 kurşun yarası ve zorla çekilen krediler var" diyerek sanığın suçtan kurtulmaya çalıştığını vurguladı.

Aksaray'da 2025 yılının Ağustos ayında kaybolan ve cesedi Niğde'de siyaha boyanıp ateşe verilmiş bir dondurma dolabında bulunan jeoloji mühendisi T.A. cinayetinde yargılama başladı.

Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık depo müdürü Y.K.'nın iddiaları damga vurdu.

"Video Kayıtlarını ve Delilleri Sildim"

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanık Y.K., mahkemedeki ifadesinde cinayeti itiraf ederken şoke eden bir savunma yaptı. T.A. tarafından eşcinsel ilişkiye zorlandığını iddia eden Y.K., "Şerefimi korumak için öldürdüm. Olaydan sonra video kayıtlarını sildim, telefonunu ortadan kaldırdım. Barut ve mermi izlerini yok ettim" dedi.

Avukat Şeker: "Vücudunda 16 Mermi Yarası Var"

T.A. ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, sanığın "eşcinsellik" iddiasının tamamen suçtan kurtulmaya yönelik bir senaryo olduğunu belirtti. Avukat Şeker, mahkemede şu gerçeklere dikkat çekti:

"Müvekkilim iki çocuk babası, evlilik yapmış biridir. Tanıklar, T.A.'nın kız arkadaşları olduğunu beyan ederek sanığı yalanlamıştır. Asıl mesele paradır; T.A.'nın telefonundan zorla girilerek 750 bin liralık kredi işlemleri yapılmıştır. Vücudunda tam 16 farklı mermi yarası bulunan birine karşı 'boğuşma' savunması hayatın olağan akışına aykırıdır."

Tanıklar Sanığı Yalanladı

Duruşmada dinlenilen tanıklar, emekli mühendis T.A.'nın sosyal hayatına dair bilgiler vererek sanığın iddialarının aksine bir profil çizdi. Mahkeme heyeti; eksiklerin giderilmesi, diğer tanıkların dinlenilmesi ve delillerin incelenmesi amacıyla duruşmayı 19 Haziran tarihine erteledi.

Olayın Geçmişi

Emekli mühendis T.A.'dan haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine başlatılan çalışmada, T.A.'nın otomobili plakasız halde bulunmuş, yapılan incelemeler sonucu cansız bedeni yol kenarına bırakılmış ve yakılmış bir dondurma dolabının içinde ele geçirilmişti. Cinayet zanlısı olarak yakalanan depo müdürü Y.K.'nın, cesedi fabrikanın aracıyla taşıdığı saptanmıştı.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı
Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı
İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü
İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü
Peugeot yeni nesil SUV ve sedan aslanlarını ortaya çıkardı
Peugeot yeni nesil SUV ve sedan aslanlarını ortaya çıkardı
90'ların çocuk yıldızı Küçük İbo, Halil İbrahim Küçük'ün son hali görenleri şaşırttı
90'ların çocuk yıldızı Küçük İbo, Halil İbrahim Küçük'ün son hali görenleri şaşırttı
Oğlunun 2 çocuk annesi dini nikahlı sevgilisini öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı
Oğlunun 2 çocuk annesi dini nikahlı sevgilisini öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı
Şarkıcı Hatice aylık gelirini açıkladı: ''Hiç sahneye çıkmasam bile kazancım sabit...''
Şarkıcı Hatice aylık gelirini açıkladı: ''Hiç sahneye çıkmasam bile kazancım sabit...''
İslam Memiş altında kısa, orta ve uzun vadeli tahminlerini tek tek açıkladı
İslam Memiş altında kısa, orta ve uzun vadeli tahminlerini tek tek açıkladı
Yola saçılan vidalar trafiği felç etti: Araçlar yolda kaldı!
Yola saçılan vidalar trafiği felç etti: Araçlar yolda kaldı!
Etiketler aksaray dondurma dolabı cinayet jeoloji mühendisi depo müdürü ağırlaştırılmış müebbet mahkeme video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı! İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı! İstanbul Metrosu'nda korkunç ölüm! Raylara düşen genç hayatını kaybetti! Seferler durduruldu İstanbul Metrosu'nda korkunç ölüm! Raylara düşen genç hayatını kaybetti! Seferler durduruldu Oğlunun 2 çocuk annesi dini nikahlı sevgilisini öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı Oğlunun 2 çocuk annesi dini nikahlı sevgilisini öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı Bilal Erdoğan'dan ''Batı'' eleştirisi: ''Allah sonumuzu hayretsin'' Bilal Erdoğan'dan ''Batı'' eleştirisi: ''Allah sonumuzu hayretsin'' Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan beklenen açıklama geldi Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan beklenen açıklama geldi 73 yaşında evlat katili oldu; cinayetini nedeni kahretti! 73 yaşında evlat katili oldu; cinayetini nedeni kahretti! Şarkıcı Hatice aylık gelirini açıkladı: ''Hiç sahneye çıkmasam bile kazancım sabit...'' Şarkıcı Hatice aylık gelirini açıkladı: ''Hiç sahneye çıkmasam bile kazancım sabit...'' Egzoz cezası çılgına çevirdi! Cezayı aracını yumruklayıp camlarını indirdi Egzoz cezası çılgına çevirdi! Cezayı aracını yumruklayıp camlarını indirdi 90'ların çocuk yıldızı Küçük İbo, Halil İbrahim Küçük'ün son hali görenleri şaşırttı 90'ların çocuk yıldızı Küçük İbo, Halil İbrahim Küçük'ün son hali görenleri şaşırttı Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşk şehri Roma'da aşka geldi... Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşk şehri Roma'da aşka geldi...
Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Korkunç kaza saniye saniye kamerada Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Korkunç kaza saniye saniye kamerada PKK'nın ''yok daha neler'' dedirten terörsüz Türkiye süreci talepleri ortaya çıktı! PKK'nın ''yok daha neler'' dedirten terörsüz Türkiye süreci talepleri ortaya çıktı! Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli; seferler iptal edildi Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli; seferler iptal edildi İzmir Çevreyolu da mı paralı olacak ? İzmir Çevreyolu da mı paralı olacak ? İstanbul'da güpegündüz genç kadına iğrenç taciz kamerada! İstanbul'da güpegündüz genç kadına iğrenç taciz kamerada! Karadeniz'in mor mucizesi geri döndü... Sadece 3 hafta sürüyor, tüm dünyadan turist akını yaşanıyor! Karadeniz'in mor mucizesi geri döndü... Sadece 3 hafta sürüyor, tüm dünyadan turist akını yaşanıyor! ''Saygı1'' gecesindeki 'isim krizi' lince dönüştü, Mustafa Sandal'dan Mela Bedel açıklama geldi ''Saygı1'' gecesindeki 'isim krizi' lince dönüştü, Mustafa Sandal'dan Mela Bedel açıklama geldi İslam Memiş’ten ''tufan" uyarısı! Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar ve ev alacaklar dikkat İslam Memiş’ten ''tufan" uyarısı! Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar ve ev alacaklar dikkat Şaka yapmak isterken hem 92 hektarı kül etti hem de 43,7 milyon TL tazminata mahkum oldu Şaka yapmak isterken hem 92 hektarı kül etti hem de 43,7 milyon TL tazminata mahkum oldu