Donmaya hazır mısınız ? Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, rüzgarın Kuzey Ege ve Marmara bölgelerinde kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ayrıca sıcaklıklar cuma gününden itibaren düşmeye başlayacak. Cumartesi başlayıp pazar ve pazartesi şiddetlenerek devam edecek olan kar yağışıyla birlikte sıcaklıklar 15 derece düşecek.

CUMA GÜNÜNE KADAR FIRTINA SONRASI KAR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olması beklenen kar yağışı, 3 gün boyunca aralıklarla etkili olacak. Lodos perşembe gününe kadar batı bölgelerde etkili olmaya devam ederken cuma günü itibariyle kuzeye evrilerek karayel sonrasında poyraza dönecek. Kuvvetli rüzgarlar pazar gününe kadar batı bölgelerimizde esmeye devam edecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ile 7 derece üzerinde seyrettiğini belirten Meteoroloji, şu bilgileri paylaştı: “Cuma gününden itibaren mevsim normallerinin altına düşmesini bekliyoruz. Sıcaklıklarda 15 dereceye varan düşüşler yaşanacak. Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’da pazar gününden itibaren üç gün boyunca aralıklarla kar yağışı bekliyoruz. Lodos bugün ve perşembe gününe kadar batı bölgelerinde etkili olmaya devam edecek. Cuma günü itibariyle rüzgârlar kuzeye evrilecek. Karayel sonrasında poyraza dönecek. Pazar gününe kadar da batı bölgelerimizde kuvvetli rüzgârlar olacak.”

BİR HAFTA KALACAK VE EKSİ 5'LERE DÜŞECEK

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek ise cuma gününden itibaren soğuk bir hava dalgasının geleceğine dikkat çekerek, şunları dedi: “Yaklaşık bir hafta kadar Türkiye üzerinde kalacak ve daha sonra terk edecek. Cuma akşam saatlerinde kar yağışı olma ihtimali yüksek. Sıcaklık önümüzdeki hafta pazartesi gününe dek eksi 5’lere kadar düşecek. Cumayı cumartesiye bağlan gece hava sıcaklıkları eksi 2’ye kadar düşecek. Cumartesi biraz zayıf olmakla birlikte pazardan itibaren bir kar geçişi bekliyoruz. Öncelikle kuzey kesimler, Marmara, Karadeniz gibi bölgeler, daha sonra da pazar ve pazartesinden itibaren Türkiye’nin orta ve doğu kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürecek.”

7 İL İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Çankırı, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu ve Kırıkkale'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 ilde bugünden itibaren yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli, zaman zaman hamleli fırtına etkili olacak.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 70 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Açıklamada, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

4 İL İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI

Doğu Anadolu'daki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, Muş çevresinde ise çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan yer yer 2 ila 4 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 9, Hakkari'de 6, Bitlis'te 4 ve Muş'ta sıfırın altında 2 derece olması bekleniyor.

Bölgede, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















