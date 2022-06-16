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Döviz alım ve satışı için yeni karar! Limit değişti

Döviz alım ve satışı için yeni karar! Limit değişti

Döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 3 bin dolardan 5 bin dolara yükseltildi.

Banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve yetkili müesseselerce döviz alım-satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 2 bin dolar artırıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan ve vergi kimlik numarası genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğine göre, banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve Türk parası kıymetini koruma hakkında karar kapsamında kurulmuş yetkili müesseselerce döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 3 bin dolardan 5 bin dolara çıkarıldı.

DÖVİZDE TERÖR TEDBİRİ

Öte yandan, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan bir başka karar da suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelikte değişiklik yapan karar oldu.

Buna göre, banka ve finans kurumlarınca suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla kimlik tespiti gerektiren para transferinde sınır 10 bin TL artırıldı ve 75 bin TL olan söz konusu tutar 85 bin TL’ye yükseltildi.

İlgili yönetmelik hükmü gereğince, yönetmelik kapsamında yükümlü olarak tanımlanan kişi ve kuruluşlar tarafından; herhangi bir işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı söz konusu tutar üzerinde olduğunda müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etme ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri alma zorunluluğu bulunuyor.

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