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Döviz bürosunda büyük vurgun

Döviz bürosunda büyük vurgun

İstanbul Fatih'te İranlı bir döviz bürosu sahibi, 225 bin euro (Yaklaşık 4.5 milyon TL) dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih’te bir döviz borusu sahibi olan İranlı M.R.M.(56), polise giderek 225 bin euro parasını yaklaşık 4 milyon lirasını dolandırıcılara kaptırdığını söyledi. Mağdur M.R.M. ifadesinde "İran’da iş yaptığımız döviz bürosuna gelen bir kişi 225 bin euro göndermek istediğini söylemiş. Beni aradılar parayı gelen kişiye teslim edebileceğimi söylediler. Ben de burada gelen kişiye parayı teslim ettim. Ancak kısa bir süre İran’dan yeniden telefon geldi. Orada gelen kişinin parayı vermeden ayrıldığını öğrendim" dediği kaydedildi.

OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Dolandırıcılıkla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri olayı organize ettiği iddia edilen Kemal E.’yi (36) İstanbul’da, döviz ofisinden parayı aldığı öne sürülen Uğur C.K.’yı ise Hatay’da yakalayarak gözaltına aldı. olayı organize ettiği iddia edilen Kemal E. tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelinin parayı teslim alma anı ise kameraya yansıdı.

İHA

Etiketler iran döviz bürosu fatih dolandırıcı
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